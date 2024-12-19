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日本福岡縣北九州市在本月14日發生了一起2名國中生遭不明男子揮刀砍刺的事件，造成其中一名女學生傷重不治。在事發之後，兇嫌隨即逃逸，多日未落網，使得當地居民人心惶惶。不過就在19日上午，這名兇嫌終於落網，目前警方將持續調查該名兇嫌行兇的動機。綜合「福岡放送」、「每日放送」等日媒報導，這起事件發生在本月14日晚上，當時15歲女學生中島咲彩與同學校的15歲男學生從補習班下課之後，前往位於北九州市小倉南區的「麥當勞322德力店」用餐，沒想到在櫃檯前排隊點餐時，突然遭到一名40多歲男子持刀攻擊。該名男子進入店內後，隨即持刀捅向中島咲彩的腹部，隨後又刺向男學生的腰部，並立刻逃離現場。據現場監視器畫面顯示，男子從進入店內到刺傷兩人僅花了約十幾秒。中島咲彩由於傷勢過重，送醫治療仍不治身亡，男學生也受到了嚴重刀傷，送醫後脫離險境。男學生後續表示，是遭到「完全不認識的人」所刺傷。兇嫌犯案之後持續逃亡，警方加派150名警員在周邊區域進行巡邏，到了18日時更加派了250名警力，在小倉站周圍以及週邊的市中心地區提高戒備。但仍有不少學生及家長擔憂，光是北九州市就有4200名學生因此請假未到校上學。警方連日調查，並透過了周邊居民的說法及監視器畫面進行搜查，確認犯案的是住在麥當勞附近的40歲男子，並在19日上午10點左右，將該名男性逮捕，但詳細的犯案動機仍有待釐清調查。