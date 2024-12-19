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▲大谷翔平下一個賽季他預計恢復「二刀流」的比賽模式，但有媒體建議道奇隊應該開始合理的管理大谷翔平的身體，特別是謹慎考慮是否讓他登板投球，避免過度使用他。（美聯社／達志影像）

▲根據ESPN報導，志在挑戰大聯盟的日本羅德「令和怪物」佐佐木朗希有機會加入道奇隊，與大谷翔平和山本由伸組成「日本先發三本柱」。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇隊總經理Brandon Gomes在日前於聖安東尼奧舉行的總管會議中表示，球隊在2024年賽季採用6人先發輪值的可能性「相當高」。這主要是因為日本投手山本由伸習慣於每隔5天以上出賽，而大谷翔平也計劃從右手肘手術中復出，重新開始投打二刀流模式。那麼，如何建構這樣的六人輪值呢？MLB官網記者Juan Toribio針對這一問題進行了分析，他認為佐佐木朗希是否加盟會是其中關鍵。Toribio在一篇文章中指出：「如果道奇成功簽下佐佐木朗希，那麼採用六人輪值的可能性將更為現實。」然而，他也明確表示，以目前的陣容來看，球隊尚不足以支撐6人輪值。目前開季先發輪值中幾乎可以確定的只有山本由伸和Tyler Glasnow兩人。Tony Gonsolin可能也會加入輪值，但左肩動過手術的大谷翔平極有可能無法趕上開季作為投手出賽。此外，Toribio認為，Dustin May轉任牛棚對球隊可能更有利。其他潛在先發投手包括Bobby Miller、Ben Kasparius、Landon Knack和Justin Robleski等年輕球員，但這些人尚不足以被計算為穩定的先發輪值人選。目前自由球員的Clayton Kershaw與道奇再度簽約的可能性相當高，但預計會等到其他大牌自由球員的簽約情況明朗後才會有進一步動作。因此，若要實現六人輪值，道奇需要在本休賽季大力補強投手。除了瞄準佐佐木朗希，道奇也已經簽下了Blake Snell，Max Fried本來也是鎖定的人選（被洋基簽走）。球隊內部的自由球員如Jack Flaherty和Walker Buehler也是可能的人選，這兩名投手可能有望獲得比道奇願意提供的條件更好的合約。道奇隊想要得到佐佐木朗希，但未來動向仍不明朗，因為大聯盟規定未滿25歲的國外選手只能以國際業餘選手簽約，意味著23歲的佐佐木朗希僅能獲得小聯盟合約，並受到薪資上限影響，最高簽約金為700萬美元。這意味著他「不是能用錢」，就單純能買下的球員。《紐約郵報》分析指出，「佐佐木朗希上週正式申請入札，需在明年1月24日前完成簽約，預計在國際自由球員簽約期的早期與球隊達成協議。最快本週便會開始與有意向的球隊會面，但佐佐木朗希的去向依然不明朗。」