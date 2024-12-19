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紅雀明星三壘手Nolan Arenado休賽季提出願意轉投他隊意願，成為交易市場熱門標的，稍早根據MLB官網記者Mark Feinsand報導，Arenado已明確提出「不得交易條款」，拒絕轉隊加盟休士頓太空人，在他交易條款目前開放名單中，全大聯盟只有6支球隊有機會透過交易，延攬到這位10屆金手套、8屆全明星好手。由於更年輕、正處當打之年的Alex Bregman交易陷入僵局，Arenado近日成為許多球隊替代選項，紅雀也積極聆聽報價，報導指出，Arenado剩餘合約為3年7400萬美元，為了推進交易，紅雀願意負擔其中1500萬至2000萬美元，其中1000萬美元由Arenado前東家洛磯負擔，以及1200萬美元後付款項，可惜Arenado發動合約中的「不得交易條款」，阻斷這次交易發生。前段時間Arenado告知球團只願意前往大都會、費城人、紅襪、道奇、教士與天使等6支球隊，但也有消息指出，Arenado本次拒絕太空人，只是為了等待更多球隊來徵詢意願，仍未代表絕對拒絕前往休士頓。太空人方面，日前送走外野手Kyle Tucker時，換到能守三壘的內野手Isaac Paredes，但他的一壘防守評價略高於三壘，因此寄望三壘這個大洞，由Arenado這位生涯10度拿下三壘金手套的名將來補上。