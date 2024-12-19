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▲19日清晨低溫分布。（圖／中央氣象署）

▲氣象署在10:42發布低溫特報。（圖／中央氣象署）

▲氣象署在10:30發布陸上強風特報。（圖／中央氣象署）

受到大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，從今（19）日清晨低溫分布來看，最低溫是馬祖南竿7.6度。中央氣象署在上午10時42分發布低溫特報，自今天上午一路冷到明（20）日上午，新北市、宜蘭縣局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，民眾早晚都要注意保暖。中央氣象署表示，今（19）日各地早晨低溫跌至攝氏10度左右，最冷時間點將落在今晚至明晨，部分平地最低氣溫仍將降至10度以下，緊接著周六（12月21日）下午起又有一波大陸冷氣團來襲，氣溫同樣會降至10度以下。◾影響時間：19日上午至20日上午◾橙色燈號：新北市、宜蘭縣◾黃色燈號：桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣此外，東北風明顯偏強，氣象署也在10時30分發布陸上強風特報，桃園至台南沿海空曠地區，以及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖等地區，都要防範9至10級強陣風。◾影響時間：19日上午至20日晨◾影響區域：桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、恆春半島、蘭嶼綠島、澎湖縣、馬祖地區