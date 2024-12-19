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美國職籃（NBA）華盛頓巫師在本週一以112：98不敵波士頓塞爾提克，美國體育名嘴Stephen A.Smith賽後批評，巫師球星Jordan Poole打球風格太過炫耀，近期Poole在接受訪問時，被問到關於Stephen A.Smith的評論，Poole回應：「我從來不看他的節目，對我來說，他那些評論就像一般民眾在理髮廳的閒聊罷了。」Poole在對上塞爾提克的比賽中，晃倒Payton Pritchard，並用手指指著Pritchard頗有挑釁意味，Stephen A.Smith賽後批評Poole這樣的球風，正是他為什麼會待在華盛頓的原因，「他從冠軍之師到了一支自他加盟以來戰績只有18勝88負的隊伍，且勝率低於50%的比賽多達70場，可是他還在那裡賣弄、炫耀。這就是為什麼他待在華盛頓的原因。」Poole近期接受採訪時，對於Stephen A.Smith的批評，顯然不屑一顧，並表示自己從不看他的節目，「我根本都不看他的節目，對我來說，那不過是些理髮店裡閒聊的話題罷了。」2022-23球季，當時還在勇士的Poole與Draymond Green在球隊訓練時爆發衝突，賽季結束後Poole被送往華盛頓巫師，加盟巫師後Poole表現時好時壞，成為球迷茶餘飯後的消遣對象。