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▲吳春城指出，故宮雖然收藏的都是年代久遠的歷史文物，但經營者的觀念必須要隨時空環境不同而有所更新、改變。（圖／民眾黨提供）

故宮博物院規劃百年院慶活動，日前被多位立法委員指出缺乏亮點，台灣民眾黨立委吳春城18日在審查故宮明年度預算案時，提案凍結3000萬元一般行政預算，如果故宮願意做出改變，讓全院上下更新觀念，以「壯世代」取代「中高齡、銀髮、樂齡、老人」等相關稱呼，並提出改善成果的書面報告後，再行解凍這筆3000萬元預算，此一提案也得到眾多委員的認同與支持。吳春城指出，明年台灣進入超高齡社會，政府有責任協助社會與個人重新認知高齡者實為「高壽者」，有著相當充足的精力及財力從事各項活動及貢獻社會，應全面改以「壯世代」的新稱呼，來取代中高齡、銀髮、樂齡、老人等具有負面意涵的稱呼，進一步消弭年齡歧視，並有助於創造中高齡友善社會環境。故宮雖然收藏的都是年代久遠的歷史文物，但經營者的觀念必須要隨時空環境不同有所更新、改變，相較於勞動部為鼓勵中高齡和高齡者重返職場，以「壯世代」為名，在今年2月推出「55PLUS壯世代就業促進措施」，故宮目前為止，並未見到在思維上有做改變。吳春城表示，故宮是「壯世代」最喜愛參訪、遊覽的觀光景點之一，但故宮卻仍持續以不友善的稱呼來對待重要的客戶群及支持者，需要檢討改進，因此提案凍結3000萬元故宮的一般行政預算，等明年故宮積極使用「壯世代」名詞，並在三個月內提出改善的書面報告之後，使得動支這筆預算。