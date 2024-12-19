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▲黃小柔（右）點名林襄、林穎樂就是不讓位的女星。（圖／小姐不熙娣YouTube）

▲啦啦隊女神林襄（左）和林穎樂（右）捲入讓位風波。（圖／綜藝玩很大 YouTube）

黃小柔和Vicky先前在節目《小姐不熙娣》爆料，2名人氣女星曾在團隊搭高鐵出外景時霸佔座位，要她們去坐其他地方，讓Vicky氣到血壓飆升，黃小柔也承認爆料的對象就是林襄和林穎樂，林襄也透過經紀公司發聲，強調自己當時沒有被要求換位，根本不知道有坐錯。對此，經常評論時事話題的大砲網紅陳沂也不留情開轟：「只要沒一刀斃命的證據，都會硬拗到底的。」直言林襄多了說謊精形象。陳沂在臉書上發文，質疑林襄方面的回應，「繼續把謊言貫徹到底，堅持沒有被要求換座位的事。」她表示這件事是很好的危機處理教材，分析黃小柔一開始爆料只是想炒作，宣傳自己的新作品，沒想到網友真的找出不讓座的對象，「林襄粉絲太兇，鬧她一個措手不及，只能龜縮，眼看愈演愈烈，最後才出來承擔。」卻導致風波越演越烈。陳沂認為，林襄只要在一開始就大方承認，「把風向導向前輩倚老賣老欺負新人就好，再安她們一個雙面人表現裝好人轉頭上節目爆料的罪名，直接可以爆掉黃小柔跟Vicky。」然而林襄的經紀公司卻大動作否認，甚至揚言提告，「最後被指名道姓了，還是繼續堅持沒這件事到底。」指出這波操作只是讓林襄的形象更差，「還多了一個說謊精形象。」陳沂也下註解，「其實我覺得林襄演藝圈也是適應很好的。演藝圈本來就踩低拜高，當紅的搶不紅的過氣藝人座位，怎麼了嗎？演藝圈做錯事只要沒一刀斃命的證據，都會硬拗到底的。可以，這很演藝圈。」一番話曝光後，不少網友紛紛附和，然而也有網友好奇：「我覺得vicky姐跟小柔最不合理的地方是，為什麼你們不堅持要她起來？而是妥協呢？」對此，陳沂則搬出公道伯吳宗憲，「憲哥說我們演藝圈以和為貴。」