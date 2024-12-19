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▲統神（左）及蕾菈（右）同框拍片上演「世紀和解」，大方接受彼此互揭過往黑歷史，一來一往互動超級精彩。（圖／翻攝自反骨男孩YouTube）

▲蕾菈（右）作勢要親統神（左），怎料下秒統神閃避開來並大喊：「妳還真的想親？」，兩人互動刺激又爆笑。（圖／翻攝自反骨男孩YouTube）

2023年性騷擾風波連環爆，就連YouTuber圈也延燒起來，知名遊戲實況主統神（張嘉航）去年指控YouTuber蕾菈（Lyla）在2020年公開強吻他臉頰「非常不舒服」，事後蕾菈也發文致歉，兩人關係降到最冰點，如今事隔1年半，統神近日登上團體YouTuber「反骨男孩」的頻道拍攝「現在不能走心」單元影片，竟與蕾菈同框上演「世紀大和解」，大方接受彼此互揭過往黑歷史，一來一往辛辣互嗆超級精彩，還被現場眾人拱「再親一次」重演當年戲碼，激戰畫面全曝光。統神與蕾菈參加「現在不能走心」單元，主旨在互揭過往黑歷史及爭議且不能「走心」，統神一開始自信滿滿強調不會走心，「大不了走人麻」，並先聲奪人開炮：「你當初在節目上對我性騷擾，你是不是嫉妒我的外表」，一席話讓蕾菈秒破防，傻眼大笑了出來，沒多久蕾菈隨即反擊，「你當初不給我親，是不是只喜歡親未成年？」超危險發言惹人屏息。接著，統神故作鎮定地說：「我接受度很高。」蕾菈趁勢而為提出：「那你現在敢不敢給我親一下」的要求，統神假裝不以為意，「來啊」，沒想到對方瞬間答應讓她愣住了，在眾人齊喊「親一下」敲邊鼓之下，蕾菈一個動作上前要去親統神，怎料統神下秒直接大動作閃避開來，大喊：「妳還真的想親？」，兩人互動刺激又爆笑，惹來網友一片熱議。影片曝光後，粉絲除了樂見統神及蕾菈和解之外，同時也看得笑翻留言，「現在的統神那麼拉風，誰不會想親他一口」、「笑到瘋掉，統神根本天王級小丑，渾身都是笑點」、「孫生跟統神嘴砲太厲害了，果然統神前面對蕾菈有讓步」、「到這種地步還體恤女來賓罵得這麼溫柔，很紳士喔阿航」、「反骨影片怎麼有點好看」、「整部片完全沒有邏輯，但很好笑。」