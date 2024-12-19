美國聯準會（Fed）當地時間週三宣布降息1碼，符合外界預期，但主席鮑爾（Jerome Powell）在之後的記者會「放鷹」，聲稱2025年或將放緩降息、暫停降息步伐。聯準會令人失望的利率前景震撼美國股市，連帶影響比特幣的10萬美元保衛戰。
綜合外媒報導，在消化了聯準會有關2025年的貨幣政策後，股市遭受重創，原先投資人對聯準會持續降息一事充滿信心，但鮑爾的談話無疑粉碎了這項希望，並在週三的美股市場引發大幅拋售潮。
聯準會的方向移轉，正在為市場帶來震動，有外媒形容這就像在耶誕節當天期待一份禮物的到來，卻發現願望無法實現，失望程度比起在一年中的任何其他時刻，有過之而無不及，正如TradeStation全球市場策略主管羅素（David Russell）所說，聯準會顯然沒有為耶誕節歡呼。
與此同時，隨著市場風險胃納大減，資產市場表現波動，加密貨幣亦受影響，據CoinDesk報價資料顯示，比特幣最低曾見98961美元，一度失守10萬美元關口。
《CNBC》財經專家卡萊默（Jim Cramer）解釋了為何聯準會降息、市場反而崩潰的原因，認為聯準會對於未來降息的必要性無須說的過於明確，儘管降息的速度會更慢，因為不同產業面臨的問題各不相同，需要聯準會提供較為多元的答案。
以電子公司捷普（Jabil ）為例，其穩健的季度業績、全年預期上調、股價上漲，很大程度上歸功於它的資料中心冷卻技術；反觀捷普另一個專注於再生能源和電動車的部門，表現卻是涼颼颼。卡萊默認為，捷普公司的狀況可以視為美國經濟的縮影，即不同的組成部分處於截然不同的經濟領域，直言：「如果他們（聯準會）在這次會議之前採取觀望態度，情況會好得多。這次他們傳達了錯誤的訊息，因此導致了今天的崩潰。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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與此同時，隨著市場風險胃納大減，資產市場表現波動，加密貨幣亦受影響，據CoinDesk報價資料顯示，比特幣最低曾見98961美元，一度失守10萬美元關口。
《CNBC》財經專家卡萊默（Jim Cramer）解釋了為何聯準會降息、市場反而崩潰的原因，認為聯準會對於未來降息的必要性無須說的過於明確，儘管降息的速度會更慢，因為不同產業面臨的問題各不相同，需要聯準會提供較為多元的答案。
以電子公司捷普（Jabil ）為例，其穩健的季度業績、全年預期上調、股價上漲，很大程度上歸功於它的資料中心冷卻技術；反觀捷普另一個專注於再生能源和電動車的部門，表現卻是涼颼颼。卡萊默認為，捷普公司的狀況可以視為美國經濟的縮影，即不同的組成部分處於截然不同的經濟領域，直言：「如果他們（聯準會）在這次會議之前採取觀望態度，情況會好得多。這次他們傳達了錯誤的訊息，因此導致了今天的崩潰。」
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