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▲臺安體重管理中心兼消化醫療中心鄭以勤主任（左）和嘉義基督教醫院胃腸肝膽科暨減重中心周莒光主任(中)共同分享「無痕胃拉提」對於體重管理的優勢。（圖／記者周淑萍攝）

▲鄭以勤醫師受訪時提到，肥胖已不僅僅是一種外型問題，更是攸關全身健康的重大議題。（圖／記者周淑萍攝）

藥物治療效果不佳或反覆復胖者

輕度肥胖合併代謝疾病者(BMI 27以上)

希望避免或不適合外科手術的中重度肥胖患者

▲周莒光主任表示，「無痕胃拉提」手術是由口腔進入的內視鏡手術，可縮小胃部容量70%達到減重效果，具有恢復期短、手術風險低、無體表傷等優勢。（圖／記者周淑萍攝）

根據國民健康署統計，台灣成人過重與肥胖率已達50.8%，其中男性為57.1%，女性為43.3%。讓不少人長期都在跟體重斤斤計較。有44歲女性因體重破百，持續減肥卻又復胖，後來經過縫胃減重「無痕胃拉提」手術，變成小鳥胃，成功從原本的124公斤降到65公斤，瘦下一半個自己，不僅成功擺脫代謝症候群，還大幅提升了生活品質與自信心。44歲的李小姐曾因生活作息不良和壓力過大，BMI高達46.6（124公斤；163公分）。她曾嘗試藥物減重，一度瘦下20公斤，但停藥後體重回升至114公斤，並面臨糖尿病前期及高血脂等健康警訊。長期的疲倦感與健康風險，讓她下定決心尋求專業協助。經醫師評估後，她選擇進行內視鏡袖狀胃成形術（ESG），即「無痕胃拉提」。術後三年，她的體重降至65公斤（BMI 24.4），不僅成功擺脫代謝症候群，還大幅提升了生活品質與自信心。根據國民健康署最新統計，台灣成人過重與肥胖率已高達50.8%，其中男性為57.1%，女性為43.3%。肥胖不僅影響日常生活，還會顯著增加多種健康風險。研究顯示，每增加五單位BMI，血管疾病的死亡風險增加40%，退化性關節炎的風險增加35%，而癌症如食道腺癌、大腸癌、子宮內膜癌與膽囊癌的風險亦分別增加1.24倍至1.59倍不等。臺安醫院體重管理中心兼消化醫療中心鄭以勤主任表示，肥胖已不僅僅是一種外型問題，更是攸關全身健康的重大議題。目前常見減重方式包含飲食、運動、藥物或是減重手術。而減重手術是目前用來治療肥胖及相關併發症的一種方法。如同其他治療性手術，減重手術需要符合特定適應症，且經過專業醫師的評估後才能執行。嘉義基督教醫院胃腸肝膽科暨減重中心周莒光主任分享近年來，內視鏡減重手術技術快速發展，其中內視鏡袖狀胃成形術(endoscopic sleeve gastroplasty，簡稱「無痕胃拉提」、「胃鏡縫胃」、「ESG」)成為患者的新選擇。此術式採用胃鏡結合微創內視鏡技術，以縫合縮小胃部容量70%達到減重效果，具有恢復期短、手術風險低、無體表傷等優勢。根據臨床證實，患者術後十年的總體重可平均減輕15%至20%。更在研究中發現，無痕胃拉提對於肥胖引起之第二型糖尿病、高血壓、胃食道逆流與睡眠呼吸中止症等，有良好的緩解治療效果，且術後風險低於1%，充分展現此術式的安全性和長期效果。其中，歐洲內鏡外科協會(EAES)、美國代謝和減重手術學(ASMBS)與國際肥胖和代謝疾病外科聯合會(IFSO)皆在治療指引中納入無痕胃拉提(內視鏡袖狀胃成形術，ESG)。周莒光主任也以一名透過無痕胃拉提減重的35歲個案為例，屬病態性肥胖的謝先生從未正視過自身體重問題，直到三年前因肥胖導致蜂窩性組織炎，甚至被宣判可能要截肢，讓他下定決心透過手術有效減重，不過因顧慮外科減重手術的不可逆與胃食道逆流等副作用，後續與醫師討論後決定施作副作用較少的無痕胃拉提。術後遵循醫師的照護建議，從原先的135kg(BMI 42.1)，到現在的92kg(BMI 28.7)，目前也還持續減重中。鄭以勤主任說明無痕胃拉提透過縫線系統使漿膜層癒合達到胃容積縮小，雖有少數患者術後會可能遇到縫線鬆脫，但只要搭配術後飲食、運動的調整，在臨床上都有不錯的減重效果。另外，也有民眾擔心術後增加罹癌機率，主任也說明根據臨床與文獻，並無數據說明術式會提升罹癌機率，但在術前須進行胃鏡、超音波等檢查，避免疾病未能於早期發現。鄭以勤主任說明每個人所適合的減重方案與目標不盡相同，建議個案與醫師共同討論出最適切的減重方式，透過討論讓雙方更了解對疾病及治療的認知，並做出最適合的治療決定。最後，周莒光主任提醒，肥胖的治療需要多方面配合，不單只是依靠醫師的手術或是藥物來維持，患者也必須在治療期間配合營養師及運動治療師給予的飲食、運動計畫，養成習慣，才能維持不易復胖的健康生活型態。