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▲許聖梅爆料演藝圈有一名大牌女星是假面甜心，私下常對工作人員翻白眼。（圖／JET 娛樂頻YouTube）

▲許聖梅說女星穿著廠商借給她的昂貴禮服，還吃火龍果弄髒衣服，讓工作人員傻眼。（圖／JET 娛樂頻YouTube）

資深媒體人許聖梅近日在節目上爆料某位「一線女歌手」其實是假面甜心，對待製作人、前輩都畢恭畢敬，一到後台態度大變，完全不把工作人員放在眼裡，不僅會翻白眼還口氣差，和別人約好時間更曾遲到過4小時。許聖梅也透露2個關於該女星的身分線索，一是她唱歌、演戲、主持樣樣都做過，二是她走甜美路線，節目組更打上「讓公關也搖頭的可愛教主」的標題字樣，引發粉絲猜測。許聖梅在談話節目《娛樂頭版頭》爆料一名當紅女明星作人虛偽，人前人後一個樣，出道還沒有多紅時，當過助理主持要跟工作人員共用休息室，結果人家拿咖啡、便當給她，她都沒把人放在眼裡甚至還會大翻白眼，「她當這些人都不存在，她從來不跟工作人員交流」。許聖梅還說某次大品牌贊助該女星禮服，特地從香港把衣服運過來，結果女星出席活動不僅大遲到4小時，還直接把禮服弄髒，「典禮結束人家來收的時候，發現某某姐有個特殊的習慣，她怎麼穿著禮服吃火龍果？」乾淨的禮服直接被火龍果染色，害工作人員難交代。許聖梅爆料時也透露該名女星的身分線索，表示此人不僅會唱歌、拍戲還有當過主持人，另一線索則是她走「甜美路線」，許聖梅也諷刺她，出道以來態度始終如一，不管紅不紅都沒把工作人員放在眼裡。而節目組則在畫面打上：「拍廣告耍大牌，愛炒新聞又被給記者問的她」、「遲到又弄髒禮服，讓公關也搖頭的可愛教主」等字樣，引發網友猜測，好奇這名有大頭症的女星究竟是誰。