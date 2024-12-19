我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張柏芝美貌懾人，剛出道時被視為林青霞接班人。（圖／張柏芝工作室微博）

▲張柏芝曾經公開坦白自己小產過4次。（圖／追星課代表微博）

港星張柏芝與謝霆鋒離婚後，獨自撫養2個兒子Lucas及Quintus，沒想到，2018年突然宣布生下第三胎Marcus，至今拒絕透露生父是誰，也鮮少讓么兒曝光。張柏芝向來給人性格堅毅、為母則強的形象，就連當年的陳冠希豔照門事件也堅強挺過，不過曾經流產高達4次的她，成為張柏芝心中永遠的痛。張柏芝2014年在大陸某選秀節目當任評審，見到一名懷孕的參賽者挺著孕肚跳舞，她趕緊阻止該選手再跳第二次，「我看到妳那個舞蹈越來越強烈了！那個小孩，我擔心他的安全」，張柏芝激動到眼眶含淚，接著自爆：「從小到大我都有一句話，『每一個人都不可以控制下一秒鐘會發生什麼事』，因為我生完我大的兒子，我連續流產了四次，我才有Quintus（次子）...」此話一出，全場來賓和觀眾露出驚訝表情，張柏芝繼續說：「所以我永遠都不同意，每一個人說，『我是可以的、我身體狀況（很好）』什麼的，可能下一秒鐘發生什麼事情，真的沒有人知道。」據了解，張柏芝2007年8月生下長子Lucas，後來懷孕4次全部不幸小產，直到2010年5月才又順利產下二兒子Quintus，傳出張柏芝之所以會流產，原因之一為當時老公謝霆鋒忙於在外地拍戲，沒能在身旁隨時照顧張柏芝，導致憾事，還傳出張的胞弟張豪龍為此槓上謝霆鋒，曾經與謝發生肢體衝突，但被張豪龍否認。