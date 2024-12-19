我是廣告 請繼續往下閱讀

疾管署今（19）日公布我國新增2例百日咳確定病例，為北部一起校園群聚案件，指標個案有發燒、咳嗽有痰、食慾及活動力下降等情形，今年國內已累計30例，達2019年來同期最高，全球疫情日趨嚴峻，疾管署提醒，百日咳初期症狀與感冒類似，民眾應提高警覺。疾管署說明，指標個案為12歲男童，於11月30日起陸續出現發燒、咳嗽有痰、食慾及活動力下降等情形，12月9日因症狀未改善再次就醫，經採檢通報後於12月12日確診。衛生單位已進行疫情調查及接觸者匡列，並針對接觸者進行健康監測，其中家庭接觸者共3人均無症狀，已進行預防性投藥，另同校密切接觸者16人，1人有咳嗽症狀，該名有症狀者經採檢後於12月17日研判確診。依據疾管署監測資料顯示，國內今(2024)年累計30例百日咳確定病例(含6起為家庭或學校關聯群聚)，其中29例為本土病例，1例為境外移入，病例數為2019年以來同期最高(與2019年並列)。2019年至2023年同期百日咳病例數分別為30、5、0、2、0例，每年累計病例數介於0至32例，以3個月(含)以下嬰兒(占51%)為多，其次為20歲以上病例(占36%)。疾管署指出，全球多國出現百日咳疫情上升且趨勢嚴峻，其中中國自去年底疫情上升，今年5月報告高達9.7萬例(往年不超過5千例)，目前疫情已稍緩至單月1萬餘例規模；韓國今年累計報告3萬餘例，遠高於往年水平(單年不超過千例)，目前疫情仍處高峰。疾管署進一步指出，日本疫情自年初起持續升高，惟尚低於新冠疫情前規模；亞洲以外，南太平洋澳洲今年已累計3萬例，趨近2011年之歷史高峰，美國及歐洲之法國、捷克、西班牙等國疫情亦遠高於往年。疾管署提醒，近年百日咳疫情以3個月以下（含）嬰兒感染比例最高。由於尚未達可接種相關疫苗年齡的嬰幼兒，一旦感染百日咳，病情通常較為嚴重，甚至可能出現呼吸困難等重症。此外，疾管署表示，疫苗保護力會隨時間逐漸減弱，當青少年及成人的疫苗效力衰退後，感染百日咳的風險可能增加，進而將病毒傳播給尚未接種疫苗的新生兒，對嬰幼兒健康構成嚴重威脅。疾管署重申，百日咳初期症狀與感冒類似，民眾可能因忽略症狀延遲就醫，傳染給家中嬰幼兒或其他接觸者，引發群聚感染，籲請民眾應提高警覺，有疑似症狀(陣發性咳嗽、呼吸有哮喘聲、咳嗽後臉潮紅或發紫及咳嗽後嘔吐等)應及時就醫，維護自身及家人健康。疾管署強調，接種疫苗為預防百日咳最有效的方法，目前我國提供嬰幼兒於出生滿2、4、6、18個月，以及滿5歲至入小學前各接種一劑百日咳相關疫苗。提醒家中有嬰幼兒的民眾，務必按時攜至預防接種合約院所完成接種，以獲得足夠保護力。另疾管署建議，女性每次懷孕自費接種1劑減量破傷風白喉非細胞性百日咳混合疫苗(Tdap疫苗)，並建議於懷孕第28-36週接種，以使母親抗體傳遞給嬰兒的接種效益最大化，進而保護胎兒及剛出生嬰兒，另由於家庭群聚中感染源多為照顧者或同住者，建議嬰兒照顧者可自費接種一劑Tdap疫苗。