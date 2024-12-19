我是廣告 請繼續往下閱讀

▲舞古賀MINI鍋物推出只要憑張惠妹演唱會門票，就享有點用「香麻綠環聖誕鍋」，免費獲贈一份圖中的日式昆布鍋，等於買一送一，每天限量20組。（圖／舞古賀提供）

▲「阿密·特調」限定5天有買一送一優惠。（圖／COZY TEA御私藏提供）

張惠妹大巨蛋演唱會即將於年底登場，位於誠品松菸B1的舞古賀MINI鍋物12月21日起大膽推出「香麻綠環聖誕鍋」，滿滿香菜配上紅辣椒，並將於12月21日～12月31日推出只要憑張惠妹大巨蛋演唱會門票，消費一份香麻綠環聖誕鍋，可免費獲贈一份日式昆布鍋，等於買一送一，每天限量20組。而位於大巨蛋B2的手搖飲品牌COZY TEA御私藏，也推出「阿密·特調」，同樣推出只要憑演唱會門票購買阿密·特調，可享買一送一。位於誠品松菸B1的舞古賀MINI鍋物，推出「香麻綠環聖誕鍋」，以綠色香菜圍成一圈，中間再以紅色辣椒搭配，帶出聖誕氣氛，也挑戰消費者味蕾。搭配張惠妹演唱會商機，推出12月21日～12月31日內只要憑張惠妹大巨蛋演唱會門票，消費一份香麻綠環聖誕鍋（原價288元），可免費獲贈一份價值198元日式昆布鍋，等於買一送一，每張票限購一組，每天限量20組，午晚餐各10組。香麻綠環聖誕鍋每份售價288元，內含豬五花或豬梅花或黑羽雞肉片（可加價換牛肉），以及鮮蝦、高山高麗菜、玉米筍、蛋餃、米血糕、魚丸等豐富食材。而位於大巨蛋B2的手搖飲品牌COZY TEA御私藏，也順勢推出精心調配的莓果口味茶飲新品「阿密·特調」，只在阿妹演唱會舉辦的五天販售，同時推出好康活動，歌迷只要憑演唱會門票購買阿密·特調可享買一送一，並贈送阿妹應援貼紙一張。「阿密·特調」是以莓果青茶為基底，再加入滑Q香甜的荔枝凍，頂端還有一層綿密細緻的草莓奶蓋，整體口感豐富散發莓果香，每杯售價90元，僅在COZY TEA御私藏大巨蛋店獨家販售，限定販售日期12月21、22、28、29、31日，歌迷只要在這五天出示阿妹大巨蛋演唱會門票購買「阿密·特調」即可享買一送一（售完為止），並獲贈一張阿妹應援貼紙，數量有限。此外為迎接2025元旦，COZY TEA御私藏全台門市2024年12月31日-2025年1月2日，每天13:00-18:00台灣肉乾珍珠奶茶買一送一，每人每天限購3組，售完為止。