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▲臺南購物節除祭出會員回娘家第一重抽電動機車外，針對臺南公有零售市場及夜市特別加碼加菜金，預計在這週六抽獎先抽出現金2萬元加菜金。（圖／南市府提供）

邁入第14年的臺南購物節於今 (19) 日登錄金額突破26億，往40億邁進，首場11月月月抽已誕生兩位幸運得主，各獲超過10萬元鑽戒。經發局表示，12月的月月抽將於這周六（21）日下午2點在新光三越台南西門新天地舉行。舉行21將抽出鑽石項鍊、電動機車等150萬元好禮。經發局預也告12月將抽出大獎TIFFANY&Co.經典HEARTS系列鑽石心型PT950項錬、3台YAMAHA電動機車、電腦伴唱機組和55吋電視與飯店聯合住宿券等大獎，高達300個獎項，總價值超過150萬元。歡迎民眾在本週六 (12月21日) 下午兩點一同來到新光三越臺南西門新天地，一起見證第二波大獎幸運得主出爐。經發局表示，今年臺南購物節於10月15日開跑，並持續到明年2月15日，跨年度舉辦，消費追溯自今年7月1日起的消費單據都可以登錄，民眾在臺南消費的每一張發票、收據，甚至今年首推的數位行銷券QRcode都是中獎機會，請大家趕快加入臺南購物節會員，掃碼登錄超便利，每滿50元消費就多一次抽獎機會，特約店家還有序號2倍送，要讓大家開心買、中大獎。即日起，臺南購物節舊會員回娘家登錄消費發票，將有機會抽到YAMAHA電動機車1台。此外，針對臺南公有零售市場及夜市特別加碼加菜金，預計在本週六抽獎先抽出現金2萬元加菜金，經發局特別呼籲，專屬市場及夜市的加菜金還會持續祭出，請民眾踴躍至臺南公有零售市場消費。活動詳情可至台南購物節活動網站查詢 。