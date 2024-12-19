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近日天氣冷颼颼，今（19）晨各地低溫甚至跌至攝氏10度左右，且最冷的時間點是在今晚至明晨。為了因應寒冷天氣，除了穿戴禦寒衣物之外，暖暖包也成為許多人外出必備的防寒小物。不過日本專家建議，暖暖包放置的「黃金位置」，即使只有一個暖暖包，也能夠快速溫暖全身。日本醫學博士福田千晶曾在著作《暖活：手腳冰冷隱藏著可怕的危機！》中透露，人體有多個穴位可以讓身體暖活起來，碰到低溫天氣，身上又只有一個暖暖包的時候，可以優先貼在腰部，即可發揮最大效用。福田千晶表示，因為腰部靠近肝臟、腎臟等血液流量豐富的內臟器官，當腰部暖活，就能讓大腦緊張狀態得到緩解，進而向大量血液輸往全身，促進身體血液循環，如此一來，就連四肢末梢也能開始回溫。不僅如此，若是有多個暖暖包的話，福田千晶建議，可以放置於背部、腹部或頸部，不但同樣可以促進血液循環，還能夠舒緩酸痛、頭痛。福田千晶表示，大多人習慣將暖暖包握在手中，或是放在口袋裡，但這種做法會導致暖暖包的熱能集中於手部，其他部位依舊寒冷，反而無法讓暖暖包發揮最大功效。此外，福田千晶提醒，在使用暖暖包時也要特別注意，若是讓暖暖包長時間直接接觸皮膚，可能會有低溫燙傷的危險，因此務必小心使用。低溫燙傷是指皮膚長時間接觸高於體溫的低熱物體而導致的燙傷。