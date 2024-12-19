美國股市當地時間週三收盤迎來大跳水，聯準會（Fed）降息1碼但後續「放鷹」，導致美股主要指數全收黑，道瓊工業指數更是迎來1974年後首次連10跌。美股向下修正導致企業市值排名洗牌，AI巨頭輝達（Nvidia）掉到第3，台積電退到第10。對此，知名半導體分析師陸行之表示，AI GPU晶片設計及製造公司及相關產業鏈「有點利多出盡的味道」。
陸行之今（19）日在臉書發文表示，10月份台積電美股市值破兆時自己曾提到，認為台積電將繼續逐步邁進，超車當時市值排名第7的Meta，不料兩個月過去後，Meta仍穩坐第7，反倒台積電被特斯拉（Tesla）及博通（Broadcom）趕超，市值排名掉到第10。而輝達（Nvidia）最近也表現普普，被蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）拿回市值排名冠軍及亞軍寶座。
陸行之指出，由這些排名變化觀察，最近半導體AI GPU晶片設計及製造公司及相關產業鏈有點利多出盡的味道。陸行之進一步表示，之前便曾說過AI GPU晶片及產業鏈的投資人像「吸毒」，10％的季度增長已無法滿足投資人的高度預期，反觀季增4％、年增22％的博通「吹一下牛就暴漲」，投資人有點開始轉向追捧ASIC AI的蘋果及博通，搞AI大語言模型應用的Google，以及電動車賣不動但自用車自駕FSD13及AI機器人領先的特斯拉。
陸行之強調，之前已經建議投資人不要把台積電跟輝達綁在一起看，因為輝達訂單對台積電的營收佔比還不如蘋果（應該15％都不到），無論半導體供應鏈如何變化，即使AMD做MI325/350/400，博通幫蘋果做AI ASIC，亞馬遜（Amazon）找Marvell做Trainium 2/3，Inferentia、Google找台積電做3奈米TPUv6，特斯拉找台積電弄Dojo/FSD AI5，「這些訂單都逃不出台積電的手掌心，但每一個客戶都是想盡辦法要取代輝達的GPU訓練及推理晶片及架構」。
陸行之最後結論，近月台積電股價盤整遲遲無法突破，應該是因為大家擔心川普2.0時代會帶來「什麼瘋狂的舉動？」加上台積電ADR並非以美國市場為主的股票發行，無法列入標普500以及很多指數ETF，另外，台積電2025資本開支還是超高，現金股利再怎麼提高都低於台灣市場平均，「明年20/1000只有少少的2％」，這些都是導致台積電股價無法持續上攻的因素。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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陸行之指出，由這些排名變化觀察，最近半導體AI GPU晶片設計及製造公司及相關產業鏈有點利多出盡的味道。陸行之進一步表示，之前便曾說過AI GPU晶片及產業鏈的投資人像「吸毒」，10％的季度增長已無法滿足投資人的高度預期，反觀季增4％、年增22％的博通「吹一下牛就暴漲」，投資人有點開始轉向追捧ASIC AI的蘋果及博通，搞AI大語言模型應用的Google，以及電動車賣不動但自用車自駕FSD13及AI機器人領先的特斯拉。
陸行之強調，之前已經建議投資人不要把台積電跟輝達綁在一起看，因為輝達訂單對台積電的營收佔比還不如蘋果（應該15％都不到），無論半導體供應鏈如何變化，即使AMD做MI325/350/400，博通幫蘋果做AI ASIC，亞馬遜（Amazon）找Marvell做Trainium 2/3，Inferentia、Google找台積電做3奈米TPUv6，特斯拉找台積電弄Dojo/FSD AI5，「這些訂單都逃不出台積電的手掌心，但每一個客戶都是想盡辦法要取代輝達的GPU訓練及推理晶片及架構」。
陸行之最後結論，近月台積電股價盤整遲遲無法突破，應該是因為大家擔心川普2.0時代會帶來「什麼瘋狂的舉動？」加上台積電ADR並非以美國市場為主的股票發行，無法列入標普500以及很多指數ETF，另外，台積電2025資本開支還是超高，現金股利再怎麼提高都低於台灣市場平均，「明年20/1000只有少少的2％」，這些都是導致台積電股價無法持續上攻的因素。
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