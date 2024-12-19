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近期網路流傳金管會公布全台22縣市存款餘額，台北市高達23兆元，平均每人存款925萬元居冠，也引發立委關注，這數據怎麼統計出來？台北市大老闆很多，光每年股利就幾10億元，為何統計不用中位數？有沒有包括外幣存款？對此，金管會主委彭金隆今（19）日表示，還要再了解，但下次若有類似數據，會公布各式各樣的數據，才不會導致解讀上的困擾。有1名網友在Threads以「看一下您的金融存款有達到您居住地的平均？」為題發文，指稱金管會統計資料顯示，台灣各縣市金融機構存款餘額，台北市不論總存款或人均存款都穩居全台第一，台北市存款餘額超過23兆元，新北市與台中市則分居2、3名，存款餘額分別為7.3兆元。6.1兆元，第4、5名則為高雄市與桃園市，存款餘額分別為5.1兆元與3.9兆元。若就人均存款來看，台北市平均每人存款有925萬元居榜首，新竹市人均存款則達518萬元，位居第2名，第3名則是嘉義市人均存款249萬元，第4名台中市人均存款213萬元，高雄市排第5名，人均存款188萬元。這個統計數字也引發網友關注，不過，立委也質疑這統計數字怎麼算出來的？今日在立法院財政委員會國民黨立委賴士葆就質詢金管會主委彭金隆，他都不知道台北市這麼有錢，台北市民看到人均存款925萬元，可能會很挫折，懷疑自己有這麼多存款嗎？如果照這統計，台北市夫妻兩人存款會有1800萬元，到底這數字是如何統計出來的？有沒有包括外幣存款？對此，彭金隆表示，「下次若有類似數據，會公布各式各樣的數據，這樣會比較容易，不會導致解讀上的困擾」，至於有沒有包含外幣存款，了解完會再跟立委報告。賴士葆進一步追問為何不用中位數？台北市大老闆太多，沒道理跟鴻海創辦人郭台銘、台積電創辦人張忠謀等人平均計算，大老闆每年光股利就幾10億元，這是金管會公布的，統計數字怎麼來的？彭金隆則說「我們查證一下」，出示數據確實有不同參數與不同含意，「我們需要一點時間查一下」，並承諾1天內給立委答案。