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▲「湧泉公園」精心打造的絢麗燈飾和繽紛花卉景觀將為市民帶來耳目一新的視覺饗宴(圖／台中市政府建設局提供)

▲「湧泉公園」五彩球形燈飾打造絢麗景致，規劃多處沉浸式打卡景點(圖／台中市政府建設局提供)

▲台中國際會展中心以「大樹之門」為設計理念，巧妙結合市集意象與建築立面(圖／台中市政府建設局提供)

▲光影流動如大樹生長「台中國際會展中心」，夜間美景照亮璀璨台中城(圖／台中市政府建設局提供)

為營造美好過節氛圍，台中市政府建設局結合市府地方建設及在地文化特色，設計獨具特色耶誕樹及週邊裝置藝術燈飾，並點亮「東區湧泉公園」、「台中國際會展中心」等地，讓遊客沉浸在濃厚的節慶氛圍中。建設局長陳大田表示，今年耶誕季最迷人的燈景就在台中，感受歡樂與驚喜，共同締造美好回憶。「湧泉公園」妝點成宛如童話般的冬季仙境，五彩球形燈飾打造絢麗景致，燈飾設計以活潑趣味為主題，描繪耶誕老公公在燦爛的五彩球間展開一場奇幻冒險，尋找回家的路。園內的五顏六色球形燈飾與暖白色耶誕樹交相輝映，樹上的小彩燈與象徵河流的藍白燈光巧妙融合，增添冒險故事的夢幻氛圍；透過這個設計，耶誕老公公將引領市民朋友穿越五彩繽紛的秘境，留下充滿奇趣與溫馨的佳節回憶。另外，水湳經貿區核心的「台中國際會展中心」，以「大樹之門」為設計理念，巧妙結合市集意象與建築立面，與6.7公頃的中央公園相互輝映，如同草坪上搖曳的樹木，展現「Tree Gate」的獨特意象。市府在照明設計中，配合建築外型由人行尺度至頂層以綠化概念一氣呵成，擷取自然元素，運用光呈現建築物豐富的夜間表情，展現建築在夜間的迷人魅力，讓台中夜空更增添色彩與想像。為了營造燈節氣氛，自今年耶誕節至明年元宵節期間，市府建設團隊在多處公園及重要道路區域打造台中節日點燈活動，種植花卉與佈置燈飾，包括台中公園、秋紅谷公園、文心森林公園、馬卡龍公園、葫蘆墩公園、綠山園道、鰲峰山公園，以及北屯圓環、台灣大道、市政路、五權南路等地，這些精心打造的絢麗燈飾和繽紛花卉景觀將為市民帶來耳目一新的視覺饗宴。今年即將步入尾聲，歲末年終之際，台中節日點燈活動展期即日至明年2月23日，每日17時30分亮燈至翌日凌晨；「台中國際會展中心」則於即日起至12月31日，每日18時起至22時亮燈，另外也搭配元宵燈會期間，於2月3日至2月23日，每日18時起至22時亮燈，歡迎市民朋友及各地遊客前來燈飾景點打卡留影，漫步於浪漫絢麗的彩燈之中，共同感受濃厚的節慶氛圍，為今年畫下溫馨美好的句點。(台中市政府廣告)