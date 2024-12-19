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▲《星際寶貝：史迪奇》重現《獅子王》裡面的畫面。（圖／迪士尼）

▲調皮搗蛋的《星際寶貝：史迪奇》將於明年5月和粉絲見面。（圖／迪士尼）

迪士尼經典動畫真人版《星際寶貝：史迪奇》又出招了，上次釋出首支前導預告，史迪奇毛絨絨可愛模樣，又使勁地調皮搗蛋，大肆地破壞迪士尼的經典城堡沙雕，超反差萌樣立即掀起網路熱議。這次趁著電影《獅子王：木法沙》的上映，《星際寶貝：史迪奇》加碼公開全新預告及海報，致敬《獅子王》最經典的榮耀石場景，史迪奇也宛如小辛巴被高高舉起，不過他調皮鬼的個性立即浮現，下秒掙脫跳下，預告結尾一聲「嗨」搭配歪頭的萌樣，狂放他可愛的本錢！從最新預告看到，影片一開始是《獅子王》經典場景，大大的夕陽，草原上還有許多動物，包括長頸鹿、斑馬等，都朝著同一個方向前進，但若以為這是《獅子王》最新預告可就大錯特錯了。因為下秒看到被人高高舉起的不是小辛巴，而是可愛的史迪奇，且不按牌理出牌的他，才過了3秒就奮力掙脫跳下。短短25秒預告片隨即萌翻粉絲，「致敬20年前的史迪奇亂入獅子王預告」、「太可愛了吧，感覺很鬧！」《星際寶貝：史迪奇》敘述因家庭破碎而深感孤單的夏威夷人類小女孩莉蘿，與逃離邪惡主人並降臨地球的藍色外星人史迪奇一拍即合，除了鬧出一連串笑話，他們也在彼此身上找到前所未有的友情與依靠，爆笑又感人的故事十分引人入勝！本片由以《迷你網紅實貝秀》入圍奧斯卡最佳動畫長片的動畫導演狄恩弗萊捨坎普執導，《阿拉丁》真人版美國台裔製作人林暐擔任製片，動畫原版導演暨史迪奇幕後配音克里斯桑德斯再度獻聲，萬中選一的土生土長夏威夷小女孩瑪雅基羅哈領銜主演莉蘿，《醉後大丈夫》查克葛里芬納奇配音史迪奇的發明家邪惡主人強霸博士，青春女星席妮伊莉莎白奧古東飾演莉蘿的姊姊蘭莉，《魔法黑森林》男星比利馬格努森配音銀河系聯邦艦隊特工的獨眼霹靂。