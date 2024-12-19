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▲高雄市少年警察隊犯罪預防宣導團隊前往樹德家商園遊會現場擺設攤位，用仿真毒品讓學生能夠辨識毒品的危害性。（圖／高市少年隊提供）

高雄市少年警察隊犯罪預防宣導團隊向下扎根，前往樹德家商園遊會現場擺設攤位執行識詐、反毒宣導，用仿真毒品讓學生能夠辨識毒品的危害性，並以趣味給獎交流的方式與現場師生互動，讓學生在現場除能一同歡慶同樂，還能深植識詐的觀念在大家心中，避免日後步入社會墜入詐欺陷阱。高雄市三民區樹德家商於18日舉辦第53屆愛心園遊會暨人文藝術季嘉年華活動，高雄市少年警察隊有鑑於同學在校除了就學求知外，學習如何保護自身生命財產安全也是另一重要的課題特別前往設攤提醒同學們，遇有可疑的電話要記得「一聽、二掛、三查證」的步驟，並撥打165反詐騙專線諮詢，避免墜入詐欺集團陷阱，有效保護自身安全。隊長陳仁正也提醒青年學子日後畢業求職時，要謹記「求職防詐3要7不」：要查證徵才公司是否合法、要確認工作地點與工作內容、要請親友陪同面試或告知地點、不繳交不合理或不明費用、不購買不清楚的任何產品、不隨意在對方要求下辦理信用卡、不隨意簽署文件或契約、證件、金融卡、存摺、手機不離身，不飲用酒精及不明飲料，不非法工作等。