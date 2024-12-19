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美國聯準會（FED）將召開今（2024）年最後一次FOMC會議，目前市場預期將會再降息一碼，群益優選非投等債ETF（00953B）將在明年1/8進行第3次配息，本次預計每股配發0.07元，維持新高紀錄。若以12/18收盤價換算，預估年化配息率8.2%，收益配發日預計在明年2/7，若想參與領息的投資人，最後買進日為明年1/7。ETF理財達人表示，00953B之所以配息維持新高，在於其追蹤指數首創「信用因子加權」，信評愈佳且信用利差愈小的成分券，因違約疑慮相對較低，給予較大權重，據信評與信用利差給予各成份券權重，債券信評為B-至BB+，票面利率在6%以上(含)，同時聚焦成熟國家，排除新興市場與CCC評級債券，產業配置多元，兼顧分散性與流動性。市場法人則指出，市場預計美國聯準會將再降息一碼，觀察過去各類固定收益商品從停止升息以及展開降息以來表現，不管是從資金面還是基本面來看，非投等債表現明顯較佳，當前美國經濟仍具韌性，而川普政策亦支持美國經濟，故市場對於美國經濟軟著陸看法不變。市場法人建議，按照歷史經驗，在軟著陸加上預防性降息的情境下，非投等債後續表現將領先其他固定收益商品。投資人若想順勢卡位降息帶來的債市機會，可透過債券ETF來參與。