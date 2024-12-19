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立院外交及國防委員會日前審查114年度國防部相關預算案時，藍委馬文君、黃仁提案潛艦後續艦建造經費20億元全數刪除，引起外界討論。對此，律師林智群諷刺，馬文君他們家想必是屎在滾了，才開始買馬桶吧？對於主張將潛艦後續艦建造經費20億元全數刪除一事，國防部長顧立雄認為，若全數刪除潛艦預算，會造成建造後續艦的決心喪失，並承諾會等海測通過後，再動支近20億的預算，還是希望委員們能將預算先hold住。不過，馬文君仍堅持此預算全數刪除，強調如果符合作戰需求時，馬上再編預算，此話一出引起外界討論。林智群諷刺，馬文君他們家想必是屎在滾了，才開始買馬桶吧？他提到，馬文君的問題，從她講的話就知道，這個人對國防業務一無所知，結果卻在審台灣的國防預算。林智群認為，立法委員薪水應該砍光，等他們把違憲法律修正回來為止；他也諷刺，依照馬文君的邏輯，碰到歹徒再去採購防彈衣。