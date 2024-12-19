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非洲奈及利亞奧約州（Oyo State）的首府伊巴丹（Ibadan），當地時間18日驚傳踩踏事故，造成至少32人死亡，其中大多數是兒童。綜合外媒及奈國媒體報導，事發地點是當地一所高中，當時正由知名廣播電台舉辦一場耶誕新年慶祝活動，主辦方事前宣稱，會向參與者送出禮物，吸引大量人群前往，現場亂成一團，並爆發踩踏事故。截至發稿時間為止，已知至少32人因此死亡，另有多人受傷，被送往伊巴丹大學醫院（UCH）救治，在當地社群媒體上引發討論。不少人都批評，主辦方完全可以透過更妥善的規劃來避免悲劇發生，結果卻讓一場旨在傳播歡樂的活動，變成令人心碎的災難，受害兒童因為免費禮物而失去寶貴的生命：「這裡確實有許多貧窮的人，但主辦方事前應該就知道這點才對。」奧約州州長證實，組織該場活動者已被逮捕，正在調查確切事故原因。