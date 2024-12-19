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民眾黨主席柯文哲涉嫌在京華城案圖利，遭羈押迄今，傳出為了避免讓民眾黨群龍無首，柯文哲16日向台北地院聲請解除禁止通信，要請辭黨主席，讓民眾黨能繼續運作。不過資深媒體人康仁俊質疑，就算是要讓柯文哲能有合法管道與外界通話、傳話，但要誰才有資格去找柯文哲對話？媒體人康仁俊《新聞面對面》節目也提到，雖然民眾黨內都支持柯文哲，但黨內紛爭還是很多，就算柯文哲表達意願，也順利請辭黨主席，但民眾黨接下來也還有中評委、中央委員選舉，這些人才能解釋柯文哲的黨主席能不能留住康也懷疑，這件事情有複雜到必須聲請解除通信（意即請求准許寄送文件），才能跟民眾黨傳達柯文哲的意思？那要找誰才足以代表傳話？律師背景的主持人謝震武補充，柯文哲若要聲請解除通信禁令，應該是要簽一個甚麼東西交給民眾黨，但即使沒有，若柯文哲真的如外傳下周就起訴，一般起訴後就可以交保走人，或是檢方聲請接押，那開接押庭的時候，柯文哲也可以說明牽涉到國內政黨運作，請法官裁示讓柯當庭簽下請辭黨主席的文件，法官可以當庭裁示，不太理解柯文哲為甚麼要在起訴前請辭黨主席、聲請解除通信禁令。