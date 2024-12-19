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美國職籃（NBA）金州勇士近期發動交易，送出DeAnthony Melton、Reece Beekman和三個次輪選秀權，與布魯克林籃網換回Dennis Schroder，勇士總教練Steve Kerr近期接受訪問時也直言Schroder加盟球隊後，就是要分擔Stephen Curry的進攻壓力，Schroder將獲得Curry下場後的所有上場時間，Schroder在被交易前成為籃網的不動先發控衛，目前繳出場均18.4分、6.6助攻的表現。生涯早期被封為「德國軟豆」的Schroder，NBA生涯效力過老鷹、雷霆、湖人、火箭、塞爾提克、暴龍、籃網等隊，被交易前Schroder成為籃網的不動先發控衛，場均出賽33.6分鐘，繳出場均18.4分、6.6助攻，18.4分的場均得分，各項數據都創下生涯新高，狀態可說是相當火燙。根據本季NBA官方進階數據統計，當Curry不在場上時，勇士每一百回合會輸對手1.9分，由此就能看出只要Curry一下場，勇士進攻就會全面當機，因此勇士才會發動交易換來Schroder，預計Schroder來到勇士後，並不會與Curry同時出現在場上，而是會頂替Curry不在場上的時間，這點在也在Kerr的訪問中得到證實，Kerr也提到Schroder在場上時勇士會寄出大量的擋拆戰術，類似當初Chris Paul在勇士時期的打法。若Kerr的戰術設定如預期順利，那Schroder將會把勇士的進攻火力提升不只一個檔次，在檔拆戰術下，勇士有Buddy Hield、Moses Moody兩位射手能夠拉開對手空間，Schroder今年3成87的三分球命中率，也勢必迫使對手必須在擋拆後，避免Schroder在三分線出手，這樣的情況下，中鋒就有足夠空間能夠接球攻框，但勇士唯一的隱憂是，如果Schroder在場上時，搭配的是外線命中率較低的球員，整體破壞力將會下滑不少，就看Kerr如何調出適合球隊的最佳陣容。在NBA打滾多年，加上去年曾幫助德國男籃拿下隊史第一座FIBA世界盃冠軍，如今的Schroder不論是經驗或是在場上的解讀能力都是相當豐富，今年勇士陣容相對年輕，Schroder的到來，也能為陣中年輕球員提升經驗，且勇士這筆交易沒有送出任何首輪選秀權與年輕球員，只給出整季報銷的De'Anthony Melton與三枚二輪選秀籤，就換來今年狀態火燙的Schroder，《ESPN》也給這筆交易「A-」的評價。整體來說Schroder的到來，並不會幫助勇士重返西區前段班，但至少能夠幫助Curry分擔進攻壓力，讓勇士在比賽末段更具有競爭力，若勇士在今年能夠幫助Curry找來二當家，搭配上Schroder率領的第二陣容，勇士有望重返強權之列。