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海基會前董事長鄭文燦，涉嫌在擔任桃園市長任內，透過「林口特定區工五工業區擴大開發案」，也就是華亞科土地開發案，收賄5百萬元，今（19）日上午鄭文燦首度現身出庭，也是他在8月28日交保獲釋後，神隱113天後，第一次公開露面，雖然鄭文燦戴上口罩，但整個人明顯消瘦一圈。桃園地院預定今日上午9點半召開準備程序庭審理，鄭文燦於9點18分提早抵達，在律師陳永來陪同下進入地院報到。不過鄭下車後面對媒體提問「市長最近還好嗎」、「還是會做無罪答辯嗎」「會認罪嗎」等問題，鄭文燦全程不發一語，直接走進法院。鄭文燦和律師團有備而來，準備長達6千字的答辯書。在法庭上，鄭文燦也否認犯罪，並指出檢察官對於推動過程的若干事件有所誤解，因此衍生此一司法事件「深感委屈」更喊話，盼法院公正審理還他清白。鄭文燦在法庭上，共列出20點陳述，他說「相信只要釐清事實，就可以發現自己及桃園市政府同仁都是依法行政，不受左右，但因為涉及都市計畫較為複雜的規定」也強調「希望提供正確的資訊給法官，相信法院可以公正審理，還我清白。」此外，鄭文燦強調，桃園市政府推動工五擴大案，自己一直以3個原則來處理，第一要符合法令規定；第二，由於林口特定區是部訂計畫，必須依照營建署的行政指導；第三，本案涉及都市計畫專業，必須依照市府同仁的專業判斷，從歷次會議的紀錄，都可以佐證是依照這三個原則，「鄭文燦工五擴大案是市府遵循上述原則之既定政策延續及推動，不是我一個人的決定。」鄭文燦最後向法官表示，相信司法公正，但難免有疏失的地方，心中有委屈、心中有真相，「人不是神，辦案也不會有百分之百」，並強調自己擔任市長8年都是「一天當三天用」；被收押後對妻子、小孩很抱歉，「我如果不是拼命三郎，桃園不可能進步這麼快，我相信不會有任何一個直轄市長會為了金錢被收買。」鄭文燦於證述中表示，廖俊松稱前往鄭文燦官邸，是因為楊兆麟有交代一個禮物用袋子要去送，禮物就是500萬，還稱不是楊兆麟準備、就是侯水文準備。但侯水文卻稱「黑色手提袋不是我準備，與我無關」。至於500萬元這個數字是如何決定？廖俊松稱，是他與楊兆麟某次在楊的辦公室談到要與鄭文燦見面，楊隨即提到「花要插在前頭」、「要先送一些試試看」，當時廖俊松詢問「花要大朵還小朵？」楊則回「要送，小條也要像樣一點」；廖俊松接著說「不然三、五百？」楊即回「五百。」但對於這一說法，楊兆麟否認，駁斥「我從來沒有講過『花要插頭前』，我醫生都沒有講過這種話，在我腦子裡面根本沒有這種用語用詞；500萬元的事情我不知道，我沒有決定數字！」侯水文也稱，500萬元是廖俊松自己提議，金額也是廖自己決定的。而500萬遭鄭文燦退還給廖俊松之子廖力廷後的去向，說法也有出入。廖俊松表示，兒子並沒有交付予他500萬元，「廖力廷沒有把500萬元現金交給我，他只有說侯水文或楊兆麟叫他將500萬存回鴻展公司帳戶，後續如何處理我不清楚。」但會計師卻證稱該筆現金並未登載於鴻展公司帳簿內，且廖力廷也在證詞中明確表示將500萬元交給廖俊松保管，「我不太可能拿回鴻展公司，我是在隔天、即107年8月14日白天當面拿給廖俊松。」鄭文燦表示，廖俊松個性喜好吹噓、言談多所虛偽浮誇，亦獲其親生兒子認證，廖力廷亦證稱「廖俊松一直在跟鄭文燦吹噓他的關係很好」；妻子也稱「反正他在裡面就吹噓阿，吹噓他怎麼樣、怎麼樣。」侯水文也曾對廖俊松直稱「你的缺點就是話太滿」，鄭文燦指出廖俊松證述瑕疵連連，其本身個性好攀附吹噓，證詞憑信性大有可疑，「廖俊松實際上並非台塑企業之總經理，但對外一再佯稱吹噓自己是總經理，塑造自己是台塑高層假象，藉此推動華亞科擴編案；證人楊兆麟也稱，廖俊松以他的名義在外做了很多不好的事，「我沒有同意他這樣去騙人」。侯水文亦稱，「廖俊松常常在騙，回報的數字一直變」。故鄭文燦認為，廖俊松證述之誇大不實已可想像，自難遽採，且廖在本案中另涉侵占、詐欺取財犯行，品行不佳，足以認定其供述有不實自白之高度風險，且有推諉卸責、栽贓嫁禍而虛偽陳述之可能性，籲請法官公鑒。全案源自於桃園市府辦理「林口特定區工五工業區(華亞科技園區)擴大開發案」，楊兆麟等人徵求附近農地地主同意，欲藉東側9.12公頃農地申請「自辦市地重劃」而非「區段徵收」方式開發，以取得「抵費地」獲得較高額利益。檢方估算，楊兆麟等人可取得「抵費地」面積為1.78公頃，開發完成後，預估利益約24億2190萬元。檢方起訴認定，侯水文和廖俊松父子於2017年8月6日夜間，在台北華國大飯店的帝國牛排餐廳和鄭文燦餐敘，並在餐敘間提及本件土地開發案，請託鄭文燦幫忙；8月22日，鄭文燦再於北市神旺大飯店伯品廊西餐廳和楊兆麟等人餐敘，楊再次請託，並告知鄭文燦，「我們不會失禮」。鄭文燦明知華亞科技園區沒有擴大變更必要，仍執意以「國家重大建設計畫」夾帶「自辦市地重劃」方式推動後續變更，藉此獲得500萬元賄款。檢方查出，2017年9月8日，廖俊松和楊兆麟、侯水文決定行賄鄭文燦500萬元，廖俊松父子並在9月14日晚間，開車進鄭文燦的市長官邸「喝茶」，並提著裝有500萬元的黑色手提袋進入市長官邸，放在會客室的茶桌下行賄鄭文燦，作為鄭協助處理華亞科土地變更開發案。檢調不只查出鄭文燦收賄、違法收受政治獻金，還在他的住處主臥室的暗櫃搜出2個上鎖的保冷袋，藏放678萬元現金，除依職務上收賄罪將他起訴，另案偵辦他涉犯財產來源不明罪。