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桃園市長張善政2026年競選連任，但民進黨在行政院前副院長鄭文燦設攤遭起訴後，綠營幾乎找不到人參選，近來甚至民進黨立委蘇巧慧也被點名。前立委郭正亮說，民進黨要在2026贏回桃園的機會不大，不過民進黨立委王義川近來頻在立法院爭取曝光，似乎有意參選。郭正亮在節目《下班瀚你聊》中說，現在被點名綠營桃園市可能的人選有前立委鄭運鵬、何志偉、黃世杰、總統府副秘書長張惇涵與王義川，幾乎是可能人選都已被點名一遍了，但鄭運鵬已經接任中華顧問工程司董事長，而何志偉、張惇涵和在地的連結性不足因此機率都不高，反而王義川似乎在為參選準備。郭正亮觀察，王義川有能力在選戰中帶動新聞，而近期在國會積極發言、力求表現的行為，可解讀是在為參選鋪墊做準備。至於因為選區與桃園接壤而被點名參戰桃園市長的蘇巧慧，則出面宣示說自己「報名的比賽是新北」，郭正亮也說，蘇系還是要選新北，怎麼可能去桃園。