今年跨年有想好怎麼過了嗎？沒有買到張惠妹大巨蛋跨年演唱會沒關係，台灣大MyVideo超佛心！將於12月31日(二)23點55分起至2025年1月1日00點10分，全台獨家直播張惠妹《ASMR Maxxx @ Taipei Dome 世界巡迴演唱會》跨年倒數時刻。此外，台灣大今年2度贊助《2025蛇現幸福 台中跨年夜》，將於12月31日(二)18點30分起於MyVideo直播，在家就能和韓國人氣女團MAMAMOO成員輝人Whee In、玖壹壹、告五人、高爾宣一起跨年。
台灣大哥大針對跨年推出多項活動，其中最吸引人的就是12月31日(二)23點55分起至2025年1月1日00點10分，全台獨家直播張惠妹《ASMR Maxxx @ Taipei Dome 世界巡迴演唱會》跨年倒數時刻，讓你在家也能和天后一起迎接2025年。
此外，還特別推出新年獨家活動，即日起至12月22日23點59分止，只要完成以下三項任務，就有機會獲得兩張《2025 超級巨星紅白藝能大賞》錄影入場門票，中獎名單將於12月23日公佈於台灣大哥大官方IG留言處，MyVideo也會在2025年1月28日除夕晚上提供《2025 超級巨星紅白藝能大賞》線上直播(連結請點) 。
🟡贈票任務
1、追蹤「台灣大哥大 Open Possible」官方Instagram
2、在指定活動貼文下tag兩位好友並留言「任何暖心的話」
3、公開分享限時動態並維持24小時。
🟡張惠妹《ASMR Maxxx @ Taipei Dome 世界巡迴演唱會》跨年倒數
直播時間：2024.12.31(二)23:55-2025.1.1(三)00:10
觀看資格：台灣大會員、MyVideo會員登入免費看(註冊會員免費)
線上看：連結請點，提前登入加碼送看片金
我是廣告 請繼續往下閱讀
此外，還特別推出新年獨家活動，即日起至12月22日23點59分止，只要完成以下三項任務，就有機會獲得兩張《2025 超級巨星紅白藝能大賞》錄影入場門票，中獎名單將於12月23日公佈於台灣大哥大官方IG留言處，MyVideo也會在2025年1月28日除夕晚上提供《2025 超級巨星紅白藝能大賞》線上直播(連結請點) 。
🟡贈票任務
1、追蹤「台灣大哥大 Open Possible」官方Instagram
2、在指定活動貼文下tag兩位好友並留言「任何暖心的話」
3、公開分享限時動態並維持24小時。
🟡張惠妹《ASMR Maxxx @ Taipei Dome 世界巡迴演唱會》跨年倒數
直播時間：2024.12.31(二)23:55-2025.1.1(三)00:10
觀看資格：台灣大會員、MyVideo會員登入免費看(註冊會員免費)
線上看：連結請點，提前登入加碼送看片金