我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市長陳其邁2026年任期將屆滿，TVBS日前公布民調，有42%的民眾支持陳其邁2028年選總統。對此，國民黨立委謝龍介斷言，陳其邁不會在2028當出頭鳥出來挑戰總統賴清德，反而還可能跟賴清德達成一個默契。謝龍介今（19）日在《NOWnews今日新聞》自製的網路節目《鄉民大學問》表示，陳其邁從2017年開始做形象改變，後來2019年發生當時的行政院長賴清德挑戰時任總統蔡英文爭取黨內提名選總統，這就是前車之鑑；陳其邁很聰明，他知道賴清德曾經有過挑戰蔡英文的悲慘下場，且陳其邁現在也不想選擇當賴清德的下任副手，所以只能沉澱再沉澱。謝龍介指出，陳其邁有他的智慧，不會在2028先跳出來當出頭鳥挑戰賴清德，因為他了解國家機器威力強大；陳其邁一路下來的改變是成熟很多，思考也很多，他不會在此時出來挑戰，且說不定他還會跟賴清德達成一個默契，「就是2026年高雄市長接班人的輔選工作做好了，賴清德會給他一個組閣機會，賴清德會塑造成陳其邁跟林佳龍是同一個梯隊的競爭者，而不是來挑戰我賴清德。」