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▲羅志祥才在高雄唱完跨年，又要飛奔到花蓮開唱。（圖／寬宏藝術提供）

年底將至，各縣市政府都已經在著手準備跨年晚會，不過全台唯一連續2天的跨年晚會在花蓮，花蓮縣政府宣布，12月31日晚間8點、1月1日晚間7點都有超強卡司在花蓮市東大門廣場隆重開唱。其中最備受矚目的就是，亞洲舞王羅志祥跨年在高雄舉辦專場演唱會之後，接著不到24小時，他就要從高雄飛奔到花蓮開唱，「花蓮是我成長的地方，能在新年的第一天回到家鄉，感覺特別有意義。」羅志祥在年底行程滿檔，他透露12月31日才在高雄巨蛋舉辦完專場演唱會之後，他將馬不停蹄直衝花蓮開唱。宛如鐵人般高密度、高壓力的工作，體力上會如何調配休息？他坦言：「連著演出確實是很大的挑戰，但我的方法就是抓緊時間休息，尤其在移動中補眠。讓自己快速休息。體力上也會靠運動和健康飲食支持，確保能在舞台上給大家最好的表現。」至於睽違2年的花蓮演出，羅志祥也霸氣承諾：「當然一定要嗨的呀！」回到這最熟悉的地方，他迫不及待品嚐家鄉美食來好好犒賞辛苦的工作，「回到花蓮，最想吃的當然是家鄉的傳統小吃，像扁食、花蓮麻糬，這些味道不僅是美食，也是滿滿的回憶和情感。這次演出後，會好好慰勞一下自己！」孝順的他心繫羅媽媽太累，自己這次從高雄演唱會結束隔天直接到花蓮演出完，接著晚上回台北已經半夜了，擔憂媽媽跟著跑太辛苦，就讓媽媽在高雄玩得開心回家。2025對於羅志祥意義格外不同，是代表他在演藝圈出道的第30個年頭，面對這個重要里程碑，他也期許勉勵：「2025年是我的30週年紀念年，新年最大的希望是能繼續保持工作的熱情和衝勁，帶給大家更多的作品和演出。工作上除了巡演，還會有一些音樂、影視和品牌合作計劃，希望大家可以期待！新的一年，讓我們一起勇敢迎接更多挑戰！」