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日本央行在2024年最後一次例會中，如市場預期未調高利率，日圓兌美元今（19）日進一步貶破155，雖然新台幣兌美元也貶，但日圓貶更多，也使得台灣銀行日圓兌新台幣現鈔換匯價，來到0.2136元，也是近1個月最甜價。若與近期換匯高點12月3日的0.2206元相較，換新台幣5萬元，現在可以多換7428日幣現鈔，可以多吃7碗一蘭拉麵還有找。今日美台日都召開最新利率會議，其中美國如市場預期降息1碼，但暗示降息可能放緩，明年可能只降息2碼，美股重挫，美元指數衝上108，日本央行也在早上宣布維持利率不變，與市場預期不升息一致，也導致日圓兌美元從154.44進一步貶破155，下探155.43，目前在155.26附近盤整。至於新台幣兌美元今日早盤也貶破32.6元，一度下探32.685元、大貶2.04角，中午暫收在32.677元，也重貶1.96角，但相較日圓貶幅更大，也使得日圓兌新台幣換匯價再探低，台銀日圓現鈔賣出價今日早盤一度見0.2136元，也是11月26日以來最甜價。若與近期換匯高點今年12月3日的0.2206元相較，換新台幣5萬元，當時只能換到22萬6654日幣，現在可以換到23萬4082日幣，差半個月可以多換7428日幣現鈔，相當可以多吃7碗一蘭拉麵還有找。