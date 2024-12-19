我是廣告 請繼續往下閱讀

▲希良梨20年前就曾確診癌症，如今再度復發，又住院開刀。（圖／希良梨IG）

▲希良梨飾演《麻辣教師GTO》時，還是非常稚嫩的學生妹。（圖／希良梨IG）

44歲的日本女星希良梨因日劇《麻辣教師GTO》走紅，她飾演學生妹水樹奈奈子的表現讓人印象深刻，希良梨更於16年前嫁給一名台灣人，一度搬到台灣生活。今年9月宣布癌症又復發的她，今（19）日又再度更新重磅消息，表示她與台灣籍的老公早在去年就離婚了。目前正在接受癌症治療的希良梨也哀號手術傷口非常疼痛，讓她難以入睡，就連翻身都變得困難。希良梨今日發文曝光自己去年就已離婚的消息，她與台灣籍的圈外人老公在2008年結婚，一度搬來台灣生活，希良梨在貼文中表示，她考量到對家人的影響，所以並沒有第一時間將消息說出口，但現在她決定誠實面對所有支持她的粉絲，「我真的很抱歉大家都受傷了。」而希良梨在今年9月就宣布自己癌症又復發的消息，定居墨西哥的她說自己回日本體檢時，發現二度罹癌且狀況比20年嚴重，這讓她一時陷入低潮難以接受，希良梨也在10月、12月分別動了兩次手術。今日發文時希良梨就提到，開刀的傷口和癌症的痛楚讓她痛到難以入眠，甚至連翻身都有困難。希良梨表示接下來她還需要面對漫長的治療，希望粉絲可以繼續給予她溫暖的守護，「我會努力堅持下去，全力以赴」、「我發自內心地感謝大家。」粉絲見狀也紛紛祝福她早日康復，「妳永遠看起來像16歲」、「相信離婚後家人的愛還是不會消失，希望妳早日痊癒」。