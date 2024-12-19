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中國在全球多國所設置的海外警察站近來接連被破獲，美國執法單位去年逮捕兩名華裔紐約居民，指控他們在曼哈頓運作中國秘密警察站，追蹤海外異議人士，如今兩人承認協助中國政府在美國設立秘密警務站，並且未依法登記為外國代理人，成為首位因此案認罪的被告。美國政治新聞媒體《Politico》、《路透社》報導指出，除了紐約，北京當局也在倫敦、羅馬、東京、多倫多等全球各大城市廣設海外警察站，去年4月美國當局在紐約逮捕了的華裔美籍男子陳金平（Chen Jinping，音譯）與盧建旺（Lu Jianwang，音譯），前者週三（18）在紐約布魯克林的聯邦法院上承認，他在曼哈頓下城的唐人街運營的海外警察站是代表外國政府行事，卻沒有依法登記為外國代理人；後者則表示不認罪。61歲的陳金平是紐約市福建長樂公會的秘書長，他在2023年4月與長樂公會會長盧建旺（Lu Jianwang，音譯）一同被捕，面臨密謀擔任未注冊外國代理人及妨礙司法的指控。兩人管理的長樂公會以提供福建移民社交聚會場所為名，實際上部分功能包括代表中國公安部運作海外警務站。該警務站位於曼哈頓唐人街的一棟建築內，直至2022年秋季才被關閉。檢方指出，陳金平在庭上承認，他於2022年9月應中國政府要求，刪除了網路上一篇關於海外警察局的文章，並未向美國司法部申報其外國代理人身份。根據美國法律，為外國政府行事者需依法註冊，但陳未履行此義務；同案被告盧建旺則否認所有指控，檢方指控其曾協助中國政府追蹤民主派人士及壓力逃犯返國。根據認罪協議，美國政府撤銷了陳金平妨礙司法的指控，但他仍將面臨最高5年的刑期，預計將於2025年5月宣判。中國「長臂管轄」的海外影響行動主要源於西班牙人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）2022年的報告，該報告揭露了中國在全球多地設立的「海外警務站」，包括紐約、加拿大及歐洲多國，涉嫌跨境打擊異議人士。美國司法部助理部長奧爾森（Matthew G. Olsen）形容這些行動「踐踏美國主權」，並強調司法部將繼續追究相關責任。中國政府則否認這些警務站從事非法活動，稱其只是提供諸如護照更新等「便民服務」，但包括美國、加拿大和歐盟多國在內的政府已要求中國關閉相關設施，並展開調查。