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民眾黨立院黨團今（19）日召開記者會踢爆，勞動部前部長許銘春及旗下所屬單位，不只花就業安定基金做新媒體宣傳，連工資墊付基金的救命錢也被動支102萬9689元。立委張啓楷痛批，這可是資方惡性倒閉勞工的救命錢，竟然也能挪用；總召黃國昌更大酸：「勞工是民進黨心中最肥的一塊肉。」民眾黨立院黨團今召開記者會指出，許銘春擔任勞動部長期間，勞動部超愛拍片、經營社群，光是勞動部與轄下勞發署、勞保局一年半時間就花上億就安基金，一篇臉書文要價6000元起跳，影片動輒數十萬、甚至上百萬。立委陳昭姿表示，勞動部濫用的公帑不僅是就安基金，旗下勞保局竟連專門拿來保障被惡意資遣或積欠工資的勞工之「墊償基金」102萬9689元都敢動支，拿來大內宣、養網軍。陳昭姿指出，勞動部拍攝「阿春部長會客室」系列影片，點閱數最低的只有97次，但10支影片竟要價478萬元。總召黃國昌也狂酸「勞工是民進黨心中最肥的一塊肉」，只要是綠友友都雨露均霑、大家都有得賺；勞動部花錢不手軟，卻不是花在勞工，而是全都花在陳菊和許銘春身上。他更質疑，監察院現在一片噤聲，「陳菊要不要自己辭職下台負責？」