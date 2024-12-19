我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職棒大聯盟（MLB）芝加哥小熊近期以3換1向太空人換來明星外野手Kyle Tucker後，小熊將補強目光轉向投手陣容，根據《The Athletic》 記者Patrick Mooney與Sahadev Sharma的報導指出，小熊棒球事務部總裁Jed Hoyer表示球隊在新賽季需要很多手臂，目前佐佐木朗希也在球隊的補強雷達中。根據報導指出，小熊內部認爲球隊目前投手陣容深度並不足以應付新賽季，因此再補進Tucker後，球隊將積極補強投手陣容，目前沒有拿到合格報價的球員都有可能成為小熊的目標，包括Walker Buehler、Jake Flaherty、Justin Verlander、Max Scherzer等，都有可能加盟小熊。目前小熊的先發輪值不算太好，年輕投手不是表現不佳就是養傷中，其中就包含被小熊寄予厚望的Cade Horton，但外界並不看好Horton能在大聯盟繳出好表現，並表示小熊的期待，最後有可能走向失望。而佐佐木朗希目前也是小熊的補強對象之一，據傳小熊目前正在搜集佐佐木朗希的相關資料，加上陣中還有今永昇太、鈴木誠也兩位日本前輩可擔任說客，小熊希望用誠意將這名天賦滿滿的選手帶回芝加哥。