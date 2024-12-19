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台中市政府環保局清潔人員身影穿梭在大街小巷，除環境清潔、防疫消毒，清理水溝等，工作中拾金不昧3年超過100萬元歸還失主，共71人拾獲62次，環保局長陳宏益日前在局務會議公開表揚，拾金不昧超過10萬元及特殊為民服務事蹟的隊員，廉潔操守實為同仁為民服務的楷模，值得仿效學習。環保局表示，環保英雄為善不欲人知，北區清潔隊沿街收運垃圾車隨車劉秀蘭隊員，今年5月28日夜間定點收運垃圾，到仙鴻宫借用廁所時，在廁間撿到現金3萬1,000元，劉員立即轉交予仙鴻宮管理委員會鄭屬玄總干事，歸還失主，失主也表達感謝之意。環保局提到，環保英雄耐苦耐勞、使命必達，有次進行抽水肥作業時，男子不慎將老婆超過1克拉鑽石沖馬桶，求助清潔隊，將化糞池水肥抽見底，最後男子靠強力手電筒及撈魚網，成功撈到鑽石；此外，環保局也曾幫民眾在垃圾堆中幫忙找到假牙、手機及鑰匙等。環保局進一步表示，環保英雄也常化身偵探柯南協助民眾垃圾堆中尋獲誤丟皮包、協尋現金收納袋，大甲區民眾將約新台幣10萬元誤丟資源回收車，一同協助民眾於資源回收物尋獲誤丟現金。南屯區隊整理廢木料區時，撿拾到1條金項鍊、4枚金戒指、1個珠寶盒(内有本票、珠寶保證書等紙張)，金子總重量約58公克約新台幣11萬元，及暗黑中誤丟褲子找回新台幣1萬4千元。北屯區潔隊蔡一民隊員拆解巨大家具時，發現抽屜內夾層有現金20萬元、金項鍊1條(失主已變賣25萬元)、信用合作社股票一張及活期存摺4本，立即通知區隊長與區隊幹部，並由員警護送至水湳派出所備案。環保局長陳宏益表示，環保團隊秉持「陽光政治、效能政府」的施政原則，傾聽民意，對隊員品德操守素養也相當重視，提升為民服務品質，培養廉政倫理風氣，共同打造環境整潔的台中宜居城市；清潔人員發揮同理心，把市民的事當成自己的事，感同身受，馬上辦理，十分難能可貴。