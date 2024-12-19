我是廣告 請繼續往下閱讀

▲秀泰影城全台第七座的ScreenX影廳進駐高雄岡山秀泰，吸引眾多觀眾前往體驗。（圖／秀泰影城提供）

▲秀泰影城全台第七座的ScreenX影廳於進駐高雄岡山秀泰，提供觀眾嶄新的電影體驗。（圖／秀泰影城提供）

隨著科技進步及產業的轉變，影城建置高規格配備帶來極致的觀影體驗，更不斷開發影廳多元化功能。秀泰影城在今年於全台建置7座ScreenX影廳，而全台第七座的ScreenX影廳於19日進駐高雄岡山秀泰，搭配迪士尼年度壓軸大片《獅子王：木法沙》，提供觀眾嶄新的電影體驗。秀泰影城更宣布，將引進「ULTRA 4DX」特殊影廳，為全台影迷帶來約500席座位，提供極致沉浸互動的觀影享受。此外，也引進直播技術，未來將陸續推出更多歌手、團體的演唱會直播。ScreenX是全球首款多面擴展的沉浸式影廳技術，透過三面270度全景銀幕，大幅擴大觀眾周邊視野，創造前所未有的包覆感，並同步升級杜比重低音以及環繞音響，將提供消費者有別以往的觀影體驗。秀泰影城本月於亞洲影壇盛事2024 CineAsia（2024亞洲電影博覽會），由總經理廖偉銘代表獲選為「年度最佳影城獎（Exhibitor of the Year Award）」，秀泰影城投入電影產業超過一甲子時間，目前於全台共擁有16座精品級影城，經營版圖涵蓋台灣東西部10縣市，服務全台超過1,600萬觀眾。秀泰影城在今年於全台建置7座ScreenX影廳並取得優異的票房成績後，也加碼宣布將再擴大與韓國娛樂領航品牌CJ 4DPLEX的合作，此次預計投資超過1.5億元，一口氣再度引進六座特殊規格影廳，其中四座為全台影迷前所未見的「ULTRA 4DX」影廳。另外也將於台中站前打造全台中最大的「4DX」影廳，並於大巨蛋影城再添一座「ScreenX」滿足影迷期待已久的需求。秀泰加碼在高雄岡山秀泰 ScreenX影廳開幕首週祭出優惠，只要在12/19~12/22內，於岡山秀泰影城購買「ScreenX版本」電影票1張，並出示含有首位英文字母含有「ScreenX」任一英文字母的身份證，即贈送「中爆大可」1份，每證件限贈送一份。引進直播技術推廣影院多功能化。秀泰影城在上個月的「世界12強棒球錦標賽」四強賽時正式引進直播技術，與東京零時差轉播精彩賽事，讓球迷們在大銀幕前感受如同身臨其境的激烈比賽氛圍。上週秀泰再加碼宣布獨家直播韓流帝王SUPER JUNIOR - D&E的FAN PARTY活動。秀泰影城指出，未來將陸續推出更多歌手、團體的演唱會直播，讓無法飛出國或搶不到門票的粉絲，也能在大銀幕前與同好們一同欣賞精彩表演、感受無與倫比的視聽震撼。