甄子丹新片《誤判》中雖然扮演檢察官，卻還是有一堆打戲，其中一場高處墜落的畫面，他從防護軟墊跌出，不慎倒頭落地，
頸部發出「咔」一場，全場差點嚇死，怕他頸骨斷裂、會有生命危險。他透露幸好劇組有買保險，暫時停工讓他入院檢查，表示：「 我凌晨4點到急診室，結果發現是筋骨錯位發出的聲響， 骨頭並沒有斷裂，幸好沒有大礙， 但這一摔也加重了以前的舊疾。」
高難度打戲展現絕佳動作身手 「一個打一百個」觀眾驚艷
不管在銀幕上扮演什麼類型的角色，觀眾總是期望看到甄子丹展現動作身手，《誤判》也沒有浪費他的這項優勢，不僅利用城市街道、室內空間環境，
發揮快速直接的攻擊方式，強調實戰感，還有場天臺酒吧圍毆重頭戲，看似「一個打一百個」讓觀眾驚艷，甚至用到空拍機來拍攝打手不停上陣的場面。同時間必需不停和幾十位動作替身輪流交手，難度超級高。 他表示這場戲完全不用特效協助，一個鏡頭一路拍下去，「 真的很難拍到好，40、50人打了幾個通宵。」
另一場在香港地鐵狹小空間的MMA格鬥設計打戲，不輸《葉問3》升降梯內經典的困獸格鬥，為了這場戲以7位數字港幣搭出3節1:1車廂實景，甄子丹說：「不惜工本，要拍出最好的畫面。」監製黃百鳴透露，甄子丹拍完《捍衛任務 4》回來後，好萊塢就是他拍片的標準。
改編自香港真實案件 電影公司推買一送一活動
《誤判》改編自香港的真實案件，
描述一名年輕人因為幫朋友代收快遞包裹而捲入販毒案，最終導致2 7年的牢獄之災。甄子丹飾演的檢察官霍子豪， 發現案件的漏洞並試圖糾正這場誤判， 不惜冒著職業生涯和生命的風險，堅持為無辜者辯護， 以捍衛法律的公信力與正義， 卻在調查過程中揭露了更深層的黑暗事件，將於27 日起全台上映。電影公司特別在周末推出《誤判》買一送一的活動，在本周末購買《誤判》 搶先看場次的電影票，當場加贈一張《誤判》電影首3日券， 詳細訊息可以在 https://www.facebook.comskyfilmsINtaiwan 及 https://www.instagram.com/ skyfilms_movie/ 查詢。
我是廣告 請繼續往下閱讀
不管在銀幕上扮演什麼類型的角色，觀眾總是期望看到甄子丹展現動作身手，《誤判》也沒有浪費他的這項優勢，不僅利用城市街道、室內空間環境，
另一場在香港地鐵狹小空間的MMA格鬥設計打戲，不輸《葉問3》升降梯內經典的困獸格鬥，為了這場戲以7位數字港幣搭出3節1:1車廂實景，甄子丹說：「不惜工本，要拍出最好的畫面。」監製黃百鳴透露，甄子丹拍完《捍衛任務 4》回來後，好萊塢就是他拍片的標準。
改編自香港真實案件 電影公司推買一送一活動
《誤判》改編自香港的真實案件，