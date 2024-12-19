我是廣告 請繼續往下閱讀

大谷翔平本季在轉隊至洛杉磯道奇後的第一年，就展現了令人驚豔的表現。他以打擊率3成10、54支全壘打、130分打點以及59次盜壘的成績，囊括全壘打王與打點王，並成為大聯盟歷史上首位達成「50轟50盜」的達成者，之後也成功帶領道奇隊時隔4年再度奪下世界大賽冠軍。大谷明年嘗試重啟「二刀流」模式，這位神奇的球星未來是否還有嘗試其他守備位置的可能性呢？前大聯盟日本球星田口壯認為，外野可能是大谷還有空間可以去挑戰的位置。明年，大谷翔平將重啟「二刀流」，球迷也非常期待他在投、打兩端的精彩表現。儘管如此，回顧他本季專注於打者的表現，若未來能在守備位置上有所變化，甚至轉任外野手，或許能激發更多潛力。曾是日本職棒外野手代表人物、並曾於大聯盟世界大賽奪冠的田口壯，在接受日本記者平尾類訪問時表示，他對大谷成為外野手的能力充滿信心。田口認為，大谷今年在開季時略為掙扎，但最終繳出亮眼成績，展現了他無與倫比的環境適應能力。前者表示，如果大谷能從指定打擊（DH）轉換為外野手，或許能讓打擊表現更加突出。「外野守備能讓球員更能融入比賽節奏，這有助於打擊發揮。相比之下，指定打擊的節奏感較難掌握，這或許對大谷來說是一個新的突破點。」田口十分看好大谷未來的打擊表現，直言：「希望他能包攬打擊類冠軍，並以投手身份獲得賽揚獎與MVP。雖然這聽起來幾乎不可能，但大谷總能突破人們的想像。」對於外野守備的挑戰，田口提到美國一些球場由於建築結構，會產生複雜的風向流動。特別是像費城費城人的主場風向變化難以捉摸，左外野的接球特別困難。但他相信大谷可以通過訓練與實戰經驗克服這些挑戰。此外，他認為大谷若擔任中外野或右外野更能發揮他的臂力與速度，展現快速的回傳助殺能力。田口進一步指出，大谷的速度與臂力都十分出色，是他具備成為高水準外野手的潛力。「今年他完成59次盜壘，顯示他對比賽的投入與研究。如果他專注於外野守備，一定能迅速提升，甚至有機會角逐金手套獎。」田口壯，1969年7月2日出生，曾效力於歐力士與聖路易紅雀等隊，並五次榮獲金手套獎。他於2010年從球員身份退役，並自2016年起擔任歐力士的教練及二軍監督。本季結束後結束教練生涯，留下輝煌的職棒生涯紀錄。