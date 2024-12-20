NBA美國職籃2024-25例行賽台灣時間12月20日賽程，有13場比賽進行，焦點之戰為金州勇士對上曼斐斯灰熊，灰熊近期表現亮眼過去10場比賽贏下8場，反觀勇士，近期陷入低潮，過去10場比賽僅取得2勝，《NOWnews今日新聞》也整理「賽程時間、對戰組合、轉播資訊」給讀者。

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🏀觀戰重點：灰熊交手勇士焦點之戰

📍比賽背景

灰熊近10場比賽拿下8勝，灰熊今年強大的關鍵就在於團隊，每場30.2次助攻冠絕西區，加上近10場投籃命中率達49.4%，整體狀態相當火熱，勇士方面近期則陷入低潮，近10場比賽僅拿下2勝，場均得分僅106.1分，但近期透過交易補進Dennis Schroder，他是否能扛起Stephen Curry 不在場上時的時間，也是外界焦點。

📍數據對比

灰熊本季場均得分122.1（聯盟排名第1），勇士場均得分則是113.9（聯盟排名第13）。

灰熊本季投籃命中率為48.6％（排名聯盟第6），勇士本季投籃命中率為45.3％（排名聯盟第22）。

📍雙方關鍵球員

灰熊：灰熊「JJJ」Jaren Jackson Jr. 場均貢獻22分、5.8個籃板、1.5次抄截和1.8次阻攻，是球隊攻防兩端的核心，此外擺脫場外風波的Ja Morant同樣場均繳出22分，外帶8.4助攻、4.7籃板，重新找回「灰熊一哥」風範。

勇士：Curry依舊是勇士的不動核心，本季出賽20場，場均繳出23分、6.7助攻，但當他不在場上時勇士進攻全面崩盤，這也成為勇士近期戰績不佳的原因之一。

🟡NBA2024-25例行賽12月20日賽程表： 

對戰組合

 時間
 
Utah

   @  Detroit

 8:00 AM    
Oklahoma City

   @  Orlando

 8:00 AM    
Charlotte

   @  Washington

 8:00 AM    
Chicago

   @  Boston

 8:30 AM    
Brooklyn

   @  Toronto

 8:30 AM    
New Orleans

   @  Houston

 9:00 AM    
Golden State

   @  Memphis

 9:00 AM    
Atlanta

   @  San Antonio

 9:00 AM    
LA

   @  Dallas

 9:30 AM    
Indiana

   @  Phoenix

 10:00 AM    
New York

   @  Minnesota

 10:30 AM    
Denver

   @  Portland

 11:00 AM    
Los Angeles

   @  Sacramento

 11:00 AM
🟡NBA例行賽直播哪裡看？

2024-2025年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，中華電信MOD用戶則可收看愛爾達體育台，線上直播則有愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。

NBA賽程表

🟡NBA例行賽直播轉播資訊：

🟡電視轉播：

緯來體育台：快艇VS獨行俠 09:30

愛爾達ELTA.TV：雷霆VS魔術 08:00

🟡線上收看：

愛爾達ELTA.TVHami Video運動館、NBA League Pass、Line Today。

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