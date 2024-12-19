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中央政府推動「班班有鮮乳」政策原先立意良善，但地方政府反應執行上有困難，包括乳源與冷鏈設備等問題，對此中央地方持續溝通仍存有意見分歧，行政院今（19）日也證實，在討論後決定政策停辦，農業部補充將會辦到這學期結束，下學期停辦。行政院發言人李慧芝指出，在學期開始推動時，有注意到很多不同聲音，包括學生家長、第一線教學單位等，而這段時間農業部與教育部搜集很多意見，並與地方政府進行溝通，但是在產業或教育團體都有各自看法，意見非常分歧，因此經討論後決定政策停辦，但停辦不會影響到政府照顧酪農的決心。農業部次長杜文珍補充，這學期推動校園採用國產可溯源乳品專案，在推動過程中要感謝在乳場或學校的志工，以及各縣市在第一線的老師、農業和教育局處的夥伴，大家給予非常大的努力跟協助，不管是偏鄉或是離島，把這些乳品配送到給學生飲用。杜文珍指出，無論今天政策如何，農業部對於酪農或養殖產業，乳品的供應這部分，不管是貿易、氣候變遷、環境改變，對於如何讓產業更有競爭力，農業部會持續來做。