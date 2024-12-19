🟡7-ELEVEN
超商本周優惠更新！7-11「超值五六日」迎接冬至，12月20日至12月22日有不少暖心商品買一送一，換算平均特價來看，熱奶茶／熱奶青25元、加賀屋唐揚雞30元、可可球20元、巧克力布朗尼棒25元、激浪汽水18元。
雖然冬天敷面膜很冷，但保養依然重要，另一款亮點商品是我的心機安瓶保濕面膜促銷又來了，原先4入299元，祭出特價99元，相當於3.3折比買一送一還划算，平均單片25元。
🟡全家便利商店
全家會員優惠是12月18日至12月22日，雖然買一送一商品不多，還是有實用好康，首推UCC咖啡買一送一平均18元，此外，黑麥汁平均23元、星太郎點心麵平均20元、腰果平均25元、香蕉脆片平均50元。
「全家康康5」周末五六日推出5樣商品5折起，12月20日至12月22日限時3天，包括FMC天然水610ml平均10元、海鹽焦糖牛奶雪糕平均20元、雞蛋煎餅平均15元、農心安城湯麵平均25元。
不怕天冷就是要吃冰，全家霜淇淋優惠再度發動，12月19日至12月29日連續吃10天，原價49元的霜淇淋祭出第2支5元，約是5.5折直逼買一送一，平均單支27元，正好雙人氣口味回歸，「東方美人茶＋焙茶」、「芋頭牛奶＋芭樂」，之前錯過的民眾可嘗鮮了。
🟡萊爾富
門市「限時殺5日」是12月18日至12月22日，DM整整半張都是買一送一，包括韓國樂天碳酸飲平均15元、味味一品麻辣臭豆腐麵平均30元、農心辛炒麵平均38元、指定巧克力平均15元。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
超商本周優惠更新！7-11「超值五六日」迎接冬至，12月20日至12月22日有不少暖心商品買一送一，換算平均特價來看，熱奶茶／熱奶青25元、加賀屋唐揚雞30元、可可球20元、巧克力布朗尼棒25元、激浪汽水18元。
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「全家康康5」周末五六日推出5樣商品5折起，12月20日至12月22日限時3天，包括FMC天然水610ml平均10元、海鹽焦糖牛奶雪糕平均20元、雞蛋煎餅平均15元、農心安城湯麵平均25元。
不怕天冷就是要吃冰，全家霜淇淋優惠再度發動，12月19日至12月29日連續吃10天，原價49元的霜淇淋祭出第2支5元，約是5.5折直逼買一送一，平均單支27元，正好雙人氣口味回歸，「東方美人茶＋焙茶」、「芋頭牛奶＋芭樂」，之前錯過的民眾可嘗鮮了。
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門市「限時殺5日」是12月18日至12月22日，DM整整半張都是買一送一，包括韓國樂天碳酸飲平均15元、味味一品麻辣臭豆腐麵平均30元、農心辛炒麵平均38元、指定巧克力平均15元。
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