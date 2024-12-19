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▲7-11「超值五六日」是12月20日至12月22日。（圖／業者提供）

▲全家會員優惠是12月18日至12月22日。（圖／業者提供）

▲「全家康康5」是12月20日至12月22日。（圖／業者提供）

▲全家霜淇淋12月19日至12月29日享第2支5元。（圖／業者提供）

▲萊爾富門市「限時殺5日」是12月18日至12月22日。（圖／業者提供）

超商本周優惠更新！7-11「超值五六日」迎接冬至，12月20日至12月22日有不少暖心商品買一送一，換算平均特價來看，雖然冬天敷面膜很冷，但保養依然重要，另一款亮點商品是我的心機安瓶保濕面膜促銷又來了，原先4入299元，全家會員優惠是12月18日至12月22日，雖然買一送一商品不多，還是有實用好康，首推UCC咖啡買一送一平均18元，此外，黑麥汁平均23元、「全家康康5」周末五六日推出5樣商品5折起，12月20日至12月22日限時3天，包括FMC天然水610ml平均10元、不怕天冷就是要吃冰，全家霜淇淋優惠再度發動，，正好雙人氣口味回歸，「東方美人茶＋焙茶」、「芋頭牛奶＋芭樂」，之前錯過的民眾可嘗鮮了。門市「限時殺5日」是12月18日至12月22日，DM整整半張都是買一送一，