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俄羅斯西北部莫曼斯克州（Murmansk oblast）在18日發生一起列車相撞事故，一列貨運列車疑似因為煞車失靈而滑落山坡，撞上承載326名乘客的雙層客運列車。目前已知造成2人死亡，至少27人受傷。綜合「今日俄羅斯」（RT）、塔斯社（TASS）等外媒報導，事情發生在俄羅斯西北部與芬蘭、挪威接壤的莫曼斯克州，當地時間18日下午4點15分，一列從莫曼斯克州準備開往聖彼得堡的客運列車，在克尼亞札亞（Knyazhaya）與貨運列車相撞，導致客運列車的三節車廂和貨運列車多節車廂脫軌翻覆。從社群平台流傳出的畫面中可以看到，多個車廂出軌或翻覆，局部變形。在事故發生之後，救援人員已趕到現場處理及救援。莫曼斯克州長表示，「當務之急是為所有受傷者提供醫療援助。醫生目前正在努力挽救幾名乘客的生命。」事故發生時，客運列車上載有326人。初步報告顯示，至少有10人受傷。然而，最新資訊顯示，有27人受傷，其中包括5名兒童。貨運火車的司機和助理被逮捕，因2人離開駕駛艙，已經違反交通安全規則及鐵路運輸營運行為。由於莫曼斯克州位於於極圈附近，當地正值氣候嚴寒的冬季。氣象預報人員表示，直到隔天（19日）中午之前，事故現場氣溫可能冷到攝氏零下25度。俄羅斯鐵路公司表示，已派人趕往現場，事故原因待釐清。塔斯社引述一名消息人士表示，這起事故可能是因貨運列車故障引起的。國際文傳電訊社（Interfax）也引述另一名緊急服務消息人士稱，當局正在調查惡劣天氣導致的技術故障以及人為錯誤是否是造成碰撞的原因。