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美國聯準會（Fed）「放鷹」，美股18日重挫，台北股市今（19）日終場下跌236.42點，最後收在22932.25點；權值股遇壓無力，台積電終場跌15元，收在1070元。今日逆勢抗跌股有網通、機器人、CPO（共同封裝光學）、BBU（電池備援模組）等族群。美國聯準會（Fed）宣布降息1碼，然而，美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）釋出「鷹派訊息」，暗示將放緩甚至暫停降息步伐，美股四大指數18日全面收黑，其中，道瓊下殺超過千點，代表科技股的那斯達克指數挫逾3.5％，費半也大跌3.85％，受到Fed「放鷹」以及美股重挫影響，亞股今日齊跳水。台北股市開低走低，加權指數以22947.56點開出，盤中一度跌逾400點，最低點來到22743.30點，終場下跌236.42點，最後收在22932.25點，跌幅1.02%，成交金額新臺幣4101.61億。鷹浪席捲造成股匯雙殺，台股權值股遇壓無力，台積電收在今日最高點1070元，下跌15元或1.38%；鴻海一路在低檔震盪，不過接近尾盤時，也有買盤進駐回補，終場下跌近2%，收在181元；聯發科最後收在平盤價1420元；今日逆勢抗跌股包括網通、機器人、CPO、BBU等族群。中信投信表示，聯準會降息一碼，符合市場預期，但從利率點陣圖的調整來看，明年預期僅會降息兩次，大幅低於市場原先預期的四次，顯示聯準會對通膨的警戒程度仍然偏高。從近期市場表現來看，漲多的科技股面臨較大賣壓，費半指數持續回檔，但在AI、創新科技應用等領域，基本面並未改變，在經濟尚未出現明顯負面利空消息時，尚可視為投資人利用聯準會釋出的鷹派訊息進行獲利了結，賣壓宣洩後，股市可望重回成長軌道。至於高品質債券基金如投等債ETF等，在當前殖利率水準下已具備相當的投資價值，可作為投資組合的重要支柱。股票市場方面，建議關注川普上任後的政策受惠族群，如金融主題ETF，或是具有定價能力和穩定現金流的科技龍頭，相關的主題型ETF也可留意。