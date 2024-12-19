當沖降稅將於今（2024)年底落日，原本立法院財政委員會與金管會、財政部達成延長共識，只是要延長3年或5年送交院會討論，但因選罷法被列為優先法案，使得當沖降稅可能因此中斷，民進黨立委李坤城今（19）日在財委員質詢就表示，本周五應該也過不了，還提醒金管會主委彭金隆要做最壞打算。對此，彭金隆表示，已經開始啟動備案，預作準備，包括修改系統及人力安排。

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李坤城指出，距離年底只剩10天，選罷法被列為優先法案，當沖降稅修法上周五沒過，看來本周五也過不了，國民黨不會讓當沖降稅過的，「你們是被當肉票」，金管會要有最壞打算，打算如何因應這情況？

彭金隆表示，金管會當然還是期待這會期可以通過，因為法律就到今年底，上一次財委會確實各界都同意延長，本來期待本周五可以通過，但因應變化，所有做要有萬全準備。

他進一步指出，備案已經開始進行，因為系統要改，交易單位要改變，要花人力，已有盤點過，會盡量配合，到年底還有一點點時間，如果真的無法過，各公司也要完成。

另外，還有代徵作業，彭金隆說，目前是由金融業代替國家徵收，未來修法會怎樣修，是接下來沒有當沖降稅，還是會追溯，要模擬各種作業方式，主要就是人力、加班的支出。

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