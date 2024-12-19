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紐約洋基堪稱今年休賽季最忙碌球隊，各種簽約、交易改善陣容之外，市場上幾個話題性球員競逐過程也總會看到洋基名字出現，然而總管Brian Cashman稍早受訪時卻坦言，現在球團依舊保持野心，唯一目的無疑就是在新球季，擊敗道奇然後高捧世界冠軍金盃。「我很高興看到我們現階段完成的這些事。」Cashman首先稱讚團隊近日諸多舉動，隨即便話鋒一轉。「但我跟球團內部發覺到，我們對所處分區的競爭環境只有些微畏懼，更重要的是，我們每個人接下來會盡其所能做的一切，在新賽季把冠軍從道奇手裡搶走。」「我們目前已經得到很多引援，但還需要更多。」Cashman直白地說。在失去Juan Soto後，洋基先以8年2.18億史上最貴左投合約，延攬優質左投Max Fried，後再透過交易找來明星終結者Devin Williams和前國聯MVP得主Cody Bellinger。稍早Cashman也宣布正在計畫和佐佐木朗希會談，爭取這位日籍強投加入，此外Anthony Rizzo離隊後的一壘空缺，預計在「北極熊」Pete Alonso、響尾蛇重砲Christian Walker、Paul Goldschmidt與Carlos Santana中尋找一位補上，三壘方面則將Alex Bregman與Nolan Arenado作為主要補強重點。「我們會持續跟合作窗口保持聯繫，沒有保證，但我們會保持野心，並找到任何方式補強球隊陣容。」事實上，洋基在長約綁定Fried並收下Bellinger合約後，整體走向更像是在維持競爭力同時，留有薪資空間彈性，以期在2026年自由市場有番作為。