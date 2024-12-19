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▲劉詩詩（左）、吳奇隆（右）屢傳婚變，兩人之間的關聯公司也被發現已註銷。（圖／吳奇隆微博）

▲吳奇隆2003年創辦的稻草熊文化劉詩詩曾間接持股，衍生企業稻草熊影業劉詩詩則有20%佔股。（圖／吳奇隆微博）

▲吳奇隆（左）和劉詩詩（右）2015年登記，並於2016年舉行婚禮結婚。（圖／隆詩吧官博）

男星吳奇隆與中國女星劉詩詩結婚9年多，近來屢傳婚變，更有中國狗仔爆料兩人早就離婚，現在吳奇隆創辦與劉詩詩間接持股的公司「稻草熊文化傳媒有限公司」更被發現2016年就已經註銷。而該公司衍生的企業「稻草熊娛樂」在3年前於香港上市，股價開高市值飆到71.6億港元，如今股價卻暴跌，市值蒸發近70億港元（約新台幣294億元），引發關注。據陸媒《時代財經》報導，中國商業平台天眼查顯示，劉詩詩（本名劉詩施）名下有13家關聯企業，目前只剩7家續存，包含稻草熊影業、上海劉詩詩影視文化工作室。而吳奇隆名下則有3家關聯企業，僅剩江愛電智慧能源有限公司還在，其餘2間由他創辦的江蘇稻草熊文化、九江隆之心影視文化工作室均已註銷。稻草熊文化當初劉詩詩曾間接透過工作室持股。而續存的就是衍生企業，劉詩詩直接持股20%，主要工作業務是負責廣播、電視、電影和錄音製作，今年推出的熱劇為《四海重明》、《大夢歸離》，目前法定代理人則是劉小楓；劉小楓為中國知名製片人，也被視為吳奇隆在中國的職務代理人。而稻草熊影業成立在2014年，2016年劉詩詩婚禮前夕前取得股份，2021年稻草熊影業則以「」為主體在香港上市，首日股價走高漲超83％，每股站上10.8港元，公司總市值達71.6億港元（約新台幣300億元），等於劉詩詩持股折合市值約7.95億港元（約新台幣33億元），成為她名下最賺錢公司。不過近年因為影視產業大環境景氣不佳，的成績已經大不如前，營收大幅下滑，截至12月18日收盤，稻草熊娛樂股價為每股0.57港元，總市值較上市首日已下跌近70億港元。數字看起來很驚人，但多數粉絲認為，這都是夫妻間的私事，若一切合法外界無須太過放大檢視，「離婚很正常，利益也不是我們在賺的，何必置喙」、「他們自己的事，跟我們沒半毛錢的關係」。