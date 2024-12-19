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▲孟子義（左）在《九重紫》首度體驗螢幕深吻，被導演勸私底下多練練。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲李昀鋭拍《九重紫》「10天漲百萬粉」成新生代古裝男神。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

台灣大哥大MyVideo跟播爆款古偶劇《九重紫》，由《星漢燦爛·月升滄海》男星李昀鋭搭檔《陳情令》女星孟子義，兩人在《九重紫》都是首度「扶正」擔綱第一主角，12月初開播後，相關劇情、角色與演員話題屢屢攻佔網路熱搜排行榜。最新微博數據出爐，李昀鋭個人主頁單日的訪問量高達110萬，《九重紫》開播10天，就讓他的追蹤數漲了100萬以上，熱搜與文娛榜累計登榜211個關鍵字，微博全站討論量更高達734萬！事實上28歲的李昀鋭18歲就出道，苦熬10年擔綱綠葉配角，憑藉《九重紫》無預警爆紅，也宣告新一代古裝男神誕生！該劇熱度超高也攻佔MyVideo戲劇榜第一名。《九重紫》改編自同名小說，講述孟子義飾演的「竇昭」遭夫君出軌，與深陷家變謎團的官宦子弟「宋墨」（李昀銳 飾）相遇，女方卻慘死，意外重生後的竇昭擁有原本的記憶，與宋墨重逢後從猜忌到扶持，逐漸成為彼此的知己。兩人先婚後愛，李昀銳更成寵妻狂魔，高難度「騎馬離別吻」，男方坐在馬上折腰親吻站在一旁的孟子義，展現超強腰力，而唯美的「船上面紗吻」更是成為網友熱議焦點，直呼刷新古偶劇吻戲浪漫新高度，還有孟子義酒醉躺床，聲聲呼喚李昀銳後倆人的「滾床吻」，三階段吻戲都成為《九重紫》灑糖名場面。不過其實兩人受訪透露，出道10年來都沒有拍過激烈的吻戲，頂多只是嘴碰嘴，這回在《九重紫》拍的吻戲深度大躍進，導演要求兩人要親到「翻面」還不喊停，最後是孟子義尷尬推開李昀銳才結束，李昀銳笑，「導演急得都要給我倆示範了。」孟子義回，「他找了大概800個視頻給我們看，還說你們倆沒事私底下練練！」問到真的有私下練習嗎？孟子義秒回，「當然沒有啦！」雖然是螢幕吻戲新手，李昀鋭、孟子義的真實互動卻CP感爆滿，他倆最新作客綜藝節目《奔跑吧》玩數猴子遊戲，兩人只看著對方的眼神讓粉絲大呼，「怎麼做到2人孤立6個人的，眼裡只有對方。」還被眼尖的粉絲發現，節目中原本穿在李昀鋭身上的黑色內搭外套，後來卻蓋在孟子義的腿上；而孟子義睡車上，李昀鋭怕燈光刺眼還伸手要幫她關燈，暖心舉動超圈粉。他倆下了節目也被粉絲鏡頭清楚錄下，李昀鋭問女方：「冷不冷？」孟子義回「冷～你有帶衣服嗎？」，對方回說他有拿了，孟子義便踮起腳蹦蹦跳跳，像是在撒嬌地回問，「幫我拿過來，我現在就要試。」讓不少支持這對螢幕CP的粉絲看了直呼，「還有多少糖快灑出來，要嗑死我了！」