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中華職棒中信兄弟球星陳子豪爭奪戰進入白熱化階段，外傳聯盟有4隊都至少開出6年合約，報價合約有望刷新中職年限紀錄，總值更有機會衝上歷史次高數字。陳子豪在今年中上NOWnews《野球名人房》節目時也分享了許多趣事，包括一度被下放二軍的原因，以及他對於自己「炸裂」應援曲的看法。陳子豪的「炸裂」應援曲棒球界耳熟能詳，甚至還紅到日本去，中信兄弟Passion Sisters人氣成員峮峮（吳函峮）的舞姿和該曲目朗朗上口的旋律，讓陳子豪成為中職「最為人所熟知」的球員之一。陳子豪日前在《野球名人房》也分享自己對於這首人氣應援曲的看法，他表示是沒有什麼因此感到困擾的地方，但是確實是聽過有人發出疑問：「為什麼這個人打得沒有很好，但應援曲這麼紅？」陳子豪這一季表現亮眼，打擊率2成76，敲出19發全壘打，敲回60分打點，有機會在季後行使FA權利後，為自己爭取一份大合約。談到這一季的爆發，他認為之前被下放二軍讓自己有機會調整，幫助蠻大的。在節目上，陳子豪接受中職名宿黃忠義訪問時說，因為自己是DH角色，外野可能搶不贏，那時候總教練決定他也接受下二軍的結果，「那時候輸多勝少，知道可能有人會下去調整，就覺得可能是我，因為我那個角色不好安排上場啦，俊秀、魚住（曾頌恩）都打得還不錯。」